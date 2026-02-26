Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie przed południem. Początkowo informacja dotyczyła pożaru samochodu znajdującego się w garażu. Jednak po przyjeździe pierwszych jednostek na miejsce zdarzenia okazało się, że ogniem objęty jest cały budynek gospodarczy.

Strażacy natychmiast podjęli działania gaśnicze, w zdarzeniu brało udział 8 zastępów straży pożarnej – relacjonuje st. kpt. Konrad Dąbrowski, rzecznik prasowy starachowickiej straży pożarnej

Ogromne zadymienie i zagrożenie dla sąsiednich budynków

Sytuacja od początku była bardzo poważna ze względu na gęstą zabudowę w tej części miejscowości. Istniało realne ryzyko, że ogień rozprzestrzeni się na sąsiednie obiekty mieszkalne i gospodarcze.

Gęsty, ciemny dym unoszący się nad Lubenią zwraca uwagę nie tylko mieszkańców, ale i kierowców przejeżdżających przez ten rejon. Ze względu na ekstremalnie trudne warunki i bardzo duże zadymienie, do akcji włączono specjalistyczny samochód z Komendy Wojewódzkiej, który jest wyposażony w dodatkowe butle tlenowe dla strażaków pracujących w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Akcja gaśnicza w toku – brak osób poszkodowanych

Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, mamy dobre wiadomości dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.

Obecnie na miejscu bierze udział osiem zastępów straży pożarnej. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych działań ratowniczych.