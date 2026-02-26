Star Starachowice rozpoczyna rundę wiosenną bez kibiców! Zielono-Czarni zagrają na sztucznej nawierzchni

Startuje 3. Liga piłkarska. Mecz Staru bez kibiców

Kibice Zielono-Czarnych długo wyczekiwali na start rundy wiosennej 3. Ligi piłkarskiej. Działacze Staru wystosowali wniosek o rozegranie meczu na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Decyzją Makroregionalnej Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi, mecz ze Spartą Kazimierza Wielka odbędzie się na boisku bocznym, ale bez udziału kibiców. Spotkanie przy ulicy Szkolnej już w najbliższą sobotę (28.02) o godzinie 13:00.

Star Starachowice zagra na boisku ze sztuczną nawierzchnią

Mecz odbędzie się w Starachowicach na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki zaangażowaniu kilku osób w klubie otrzymaliśmy dzisiaj zgodę na to, żeby zawody odbyły się w Starachowicach. Oczywiście jest to mecz, który będzie odbywał się bez udziału kibiców. Jednak ci, którzy przyjdą, będą mogli obejrzeć mecz z boku boiska. Boisko główne po zimie nie jest jeszcze na tyle przygotowane, żeby można było na nie wejść. Najważniejsza sytuacja to ta, że musimy dbać o to, aby boisko było gotowe na następne mecze. Nie możemy go zniszczyć. Nie możemy pozwolić na to, aby boisko po jednym meczu zostało w stanie uniemożliwiającym przygotowanie go do dalszych rozgrywek - powiedział prezes Staru Starachowice Rafał Rzeszutek.

i Autor: Dawid Bąk

Jakie cele stawia sobie Star Starachowice na rundę wiosenną?

Zawsze mówiłem, że celem najważniejszym jest to, żeby ten stadion się zapełnił. Bo kibice są najważniejsi w klubie. Życzę sobie żeby na mecze przychodziło jak najwięcej kibiców, żeby wspierali Star i żeby to dla nich była przyjemna rozrywka. My ze swojej strony jako jako drużyna chcemy zrobić wszystko, aby te mecze się podobały i w każdym z nich grać o zwycięstwo - powiedział trener Zielono-Czarnych Dariusz Pietrasiak

Stat Starachowice. Podsumowanie rundy jesiennej

Kluczowym punktem jesieni była fantastyczna passa meczów bez porażki. Zielono-Czarni pozostawali nieuchwytni dla ligowych rywali przez niemal trzy miesiące. Seria rozpoczęła się po zimnym prysznicu, jakiego zespół doświadczył 15 sierpnia w Kazimierzy Wielkiej, ulegając tamtejszej Sparcie 0:2. Od tego momentu maszyna trenera Pietrasiaka ruszyła na dobre. Przez kolejnych 12 kolejek nikt nie znalazł sposobu na pokonanie zespołu, co pozwoliło mu na stałe zagościć w górnej połowie tabeli. Pogromcę Zielono-Czarni znaleźli dopiero 8 listopada. W wyjazdowym starciu z Podlasiem Biała Podlaska goście musieli uznać wyższość rywali, przegrywając nieznacznie 1:2.

Stadion w Starachowicach po przebudowie