Ma zaledwie 1500 mieszkańców. Mała wioska w Świętokrzyskiem skrywa zabytki, bywał tu nawet król

To tutaj, w cieniu lessowych wąwozów, przez wieki krzyżowały się drogi wielkiego przemysłu, królewskich orszaków i literackiego geniuszu, który właśnie stąd czerpał swoje najbardziej mroczne inspiracje. Bodzechów to nie tylko punkt na mapie powiatu ostrowieckiego, ale przestrzeń, w której XIII-wieczne korzenie spotykają się z XIX-wieczną potęgą żelaza i dymem starożytnych pieców dymarskich.

Jeśli szukasz miejsca, które nie jest turystyczną makietą, lecz żywym świadkiem przemijania fortun i rodów, ta miejscowość oferuje unikalną perspektywę na świętokrzyskie atrakcje. Przejdziemy przez historię, która zaczyna się w mrokach średniowiecza, a kończy na kartach światowej literatury, udowadniając, że nawet niewielka wieś w województwie świętokrzyskim może skrywać tajemnice godne najwyższej uwagi

Bodzechów. Historia wykuta w żelazie i zapisana w XIII wieku

Początki miejscowości giną w mrokach średniowiecza, a pierwsze historyczne zapiski o tym, jak powstawał Bodzechów, datowane są na XIII i XIV wiek. Przez te ziemie od wieków przebiegał niezwykle istotny trakt handlowy i komunikacyjny, łączący Kraków z Lublinem oraz Wilnem, co od zawsze nadawało wsi strategiczne znaczenie. Bodzechów historia to jednak przede wszystkim opowieść o potężnych rodach, które kształtowały krajobraz regionu, poczynając od dóbr Jacka Małachowskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego.

Prawdziwy przełom przyniósł wiek XIX, kiedy to miejscowość stała się jednym z filarów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Już w tym czasie na terenie Bodzechowa funkcjonowało pięć fabryk, wielkie piece oraz wytwórnia alkoholu, a mieszkańcy od wieków związani byli z obróbką surowców, kontynuując tradycje sięgające neolitycznych kopalni krzemienia w pobliskich Krzemionkach. W 1830 roku podjęto decyzję o budowie ciągu fabryk żelaza nad rzeką Kamienną, co na dziesięciolecia zdefiniowało charakter miejscowości.

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W 1848 roku dobra te, skonfiskowane wcześniej Małachowskim za udział w powstaniu listopadowym, odkupił Ignacy Kotkowski, administrator majątku i prapradziadek Witolda Gombrowicza ze strony matki. Pod rządami rodziny Kotkowskich powstała tu unikalna „spółdzielnia” rodzinno-szlachecka, gdzie bracia mieszkali wspólnie w obszernym dworze, nie dzieląc majątku, lecz wspólnie zarządzając hutą, papiernią, tartakiem i kopalniami. W tamtym okresie Bodzechów swoją zamożnością i znaczeniem gospodarczym przewyższał nawet pobliski Ostrowiec, dysponując własną linią telefoniczną między dworem a fabryką oraz oświetleniem elektrycznym w zakładach.

Królewska wizyta. Stanisław August Poniatowski w Bodzechowie

Jednym z najbardziej prestiżowych momentów w kronikach miejscowości była wizyta, jaką złożył król Stanisław August Poniatowski. W 1787 roku monarcha, podróżując przez ziemię sandomierską, zatrzymał się w tutejszym majątku, który należał wówczas do hrabiego Jacka Małachowskiego. Król nie tylko zwiedzał imponujące założenie parkowe, ale również uczestniczył w hucznym balu wydanym na jego cześć we dworze, który słynął wówczas ze swojego bogactwa i nietypowej architektury.

Bodzechowski dwór był w owym czasie budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, obmurowaną i podpiwniczoną, z charakterystycznymi czerwonymi ścianami skrzydeł, które dodawały mu splendoru. Wizyta Poniatowskiego nie była jedynym królewskim akcentem – w 1810 roku podejmowany był tutaj również Fryderyk August, późniejszy król saski i książę warszawski. Te wydarzenia potwierdzają, że Bodzechów nie był zwykłą wsią, lecz ośrodkiem życia towarzyskiego i politycznego najwyższej rangi.

Warto dodać, że w parku, w którym niegdyś spacerował król, do dziś można odnaleźć ślady dawnej świetności, choć sam dwór nie przetrwał próby czasu i został rozebrany po II wojnie światowej. Do dziś zachowały się jedynie murowane piwnice oraz spiżarnia ze sklepieniem kolebkowym, będące milczącym świadkiem dawnych balów i królewskich wizyt. Dla miłośników historii fakt, że król Stanisław August Poniatowski wybrał to miejsce na odpoczynek, jest najlepszym dowodem na wyjątkowy status tego zakątka województwa świętokrzyskiego

Co warto zobaczyć w Bodzechowie? Atrakcje, które zaskakują

Choć miejscowość nie figuruje w każdym folderze reklamowym, lista zawierająca atrakcje Bodzechowa jest zaskakująco długa i różnorodna. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym jest drewniany kościół pw. św. Zofii i św. Stanisława Kostki. Ta modrzewiowa budowla ma niezwykle ciekawą historię – została przeniesiona w 1937 roku ze wsi Wsola pod Radomiem dzięki staraniom rodzin Kotkowskich i Gombrowiczów.

Wnętrze świątyni zdobią trzy eklektyczne ołtarze, a do obrazu św. Zofii w ołtarzu głównym pozowała Zofia Baczyńska z domu Kotkowska. Kościół zachwyca konstrukcją zrębową i gontowym dachem, stanowiąc doskonały przykład architektury drewnianej regionu. Obok kościoła znajduje się plebania mieszcząca się w domu, w którym niegdyś mieszkał Kaźmierz Kotkowski, jedna z najbardziej barwnych i tragicznych postaci dawnego majątku.

Autor: Agnieszka Jędrasik Drewniany kościół pw. św. Zofii – zabytek z „przeprowadzki”

Dla pasjonatów techniki i przemysłu obowiązkowym punktem są zabytki Bodzechowa związane z dawną produkcją żelaza. Choć Zakłady „Bodzechów” z czasem upadły, ocalałe budynki dawnej fabryki żelaza i papierni wciąż stoją nad rzeką Kamienną. Obecny właściciel wykorzystuje te pomieszczenia do wyrobu tarcicy, jednak za jego zgodą turyści mogą wejść na teren dawnej huty i zobaczyć systemy hydroenergetyczne oraz architekturę przemysłową z połowy XIX wieku.

Natura i archeologia. Od starożytnych pieców po lessowe jary

Bodzechów to także miejsce niezwykle interesujące pod względem przyrodniczym i archeologicznym. W 2004 roku na jednej z prywatnych posesji odkryto przypadkowo starożytne piecowisko dymarskie. Badania archeologiczne ujawniły pozostałości 17 pieców dymarskich z okresu wpływów rzymskich (I-II w. n.e.), co dowodzi, że tradycje hutnicze na tym terenie mają blisko dwa tysiące lat.

Miłośnicy natury nie mogą ominąć rezerwatu „Lisiny Bodzechowskie”, który obejmuje ponad 30 hektarów naturalnego lasu porastającego żyzne gleby lessowe. Teren ten pocięty jest licznymi, malowniczymi wąwozami i jarami, a wsród drzew można odnaleźć dęby mające nawet 300 lat. Rezerwat ten w przeszłości stanowił naturalne przedłużenie parku przyworskiego, w którym „duch kanclerza Małachowskiego przechadzał się w noce drżące księżycową pełnią”, jak pisał później Witold Gombrowicz.

Przez gminę przebiega również wiele tras turystycznych, w tym zielony szlak rowerowy im. Witolda Gombrowicza, który łączy miejsca związane z młodością pisarza. Podróżując tym szlakiem, można podziwiać specyficzne krajobrazy Wyżyny Opatowskiej i Doliny Kamiennej, które oferują unikalne połączenie dziedzictwa kulturowego z surowym pięknem świętokrzyskiej przyrody.

Bodzechów Gombrowicza. Literackie „wdychanie szaleństwa”

Nie sposób opisać Bodzechowa bez wspomnienia o Witoldzie Gombrowiczu, dla którego ta miejscowość była jednym z najważniejszych punktów odniesienia w twórczości. Pisarz spędził tu część dzieciństwa i młodości, obserwując życie ziemiańskiego dworu, który nazywał „galerią typów udziwacznionych”. Atmosfera bodzechowskiego majątku, pełna rodzinnych poplątań i ekscentrycznych postaci, znalazła swoje odzwierciedlenie w takich dziełach jak „Pornografia”, „Ferdydurke”, „Ślub” czy kryminalna powieść „Opętani”.

To tutaj młody Gombrowicz, patrząc na swojego wuja Bolka Kotkowskiego, który po studiach w Wiedniu postradał zmysły, pisał później, że w bodzechowskim domu „wdychał szaleństwo”. Rodzina Kotkowskich, z jej skłonnością do małżeństw wewnątrz rodu w celu ochrony majątku, dostarczyła pisarzowi niezliczonych inspiracji do analizy formy i deformacji ludzkiej psychiki. Wiele literackich obrazów i specyficznych wyrażeń, jak choćby „palic” zamiast „palec”, wywodzi się bezpośrednio z obserwacji tutejszych mieszkańców.

Dziś pamięć o pisarzu podtrzymywana jest m.in. poprzez coroczny Piknik Gombrowiczowski, odbywający się w czerwcu, podczas którego prezentowane są sztuki teatralne i pokazy filmów. Podążając śladami pisarza po Bodzechowie, można spróbować odnaleźć te fragmenty rzeczywistości, które on sam przetworzył w wielką literaturę, co czyni wizytę w tej miejscowości doświadczeniem niemal metafizycznym.

Dlaczego warto odwiedzić Bodzechów?

Miejscowość ta udowadnia, że świętokrzyskie atrakcje to nie tylko popularne szlaki Gór Świętokrzyskich, ale przede wszystkim miejsca z duszą, gdzie historia jest namacalna na każdym kroku. Bodzechów oferuje unikalny miks: od królewskich anegdot, przez potęgę dawnego przemysłu, po mroczne zakamarki duszy wielkiego pisarza. To idealny kierunek dla tych, którzy cenią autentyczność i chcą uciec od zgiełku masowej turystyki, by odkryć świat, który dawno przeminął, a jednak wciąż żyje w lokalnych legendach i ruinach.

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię Bodzechów historia, architektura drewniana czy piesze wędrówki po lessowych jarach, ta wieś w województwie świętokrzyskim dostarczy Ci materiału do wielu przemyśleń. Odwiedzając to miejsce, stajesz się częścią opowieści, która zaczęła się osiemset lat temu i wciąż czeka na swoich nowych odkrywców.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o Bodzechów

Czy można zwiedzać dawny dwór, w którym przebywał król Poniatowski? Sam budynek dworu nie przetrwał do naszych czasów – został rozebrany po II wojnie światowej. Obecnie teren dawnego folwarku Kotkowskich jest własnością prywatną z ograniczoną możliwością zwiedzania, obejmującą głównie ruinę parku oraz zachowane murowane piwnice i spiżarnię Skąd wziął się kościół w Bodzechowie? Drewniany kościół pw. św. Zofii nie został zbudowany na miejscu. W 1937 roku sprowadzono go z miejscowości Wsola koło Radomia, gdzie parafia wybudowała nową, murowaną świątynię, a stary obiekt stał się niepotrzebny Czy Bodzechów jest powiązany z Krzemionkami Opatowskimi? Tak, miejscowość leży zaledwie kilka kilometrów od wpisanych na listę UNESCO Krzemionek. Co więcej, mieszkańcy Bodzechowa w przeszłości zajmowali się wyrobem narzędzi z krzemienia wydobywanego właśnie w tych starożytnych kopalniach Co to jest „piecowisko” odkryte w miejscowości? To stanowisko archeologiczne z I-II wieku n.e., składające się z pozostałości 17 pieców dymarskich. Świadczy ono o tym, że już w czasach wpływów rzymskich funkcjonował tu ważny ośrodek metalurgiczny Czy w Bodzechowie są szlaki dla turystów aktywnych? Oczywiście. Przez miejscowość przebiega m.in. trasa rowerowa wokół gminy Bodzechów o długości blisko 60 km, która prowadzi przez zróżnicowane krajobrazy Doliny Kamiennej i Wyżyny Opatowskiej.

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źródła: Joanna Siedlecka, „Jaśnie panicz”, Ostrowiec Travel, "Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1840-1910” (Jezierski et al.), Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, swietokrzyskie.travel.