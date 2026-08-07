Dwa dni klubowego grania nad Lubianką. Święto muzyki elektronicznej już w ten weekend w Starachowicach

Starlight Festival nad starachowicką Lubianką. Dwa dni muzyki i artyści z całej Polski

Już 8 sierpnia nad Zalewem Lubianka w Starachowicach wystartuje 3. Edycja Starlight Festival. Impreza ponownie skupi się na starannie wyselekcjonowanych odmianach muzyki elektronicznej, tworząc przestrzeń dla osób poszukujących nieoczywistych brzmień i wyjątkowej atmosfery.

Pierwszym punktem sobotniego programu będzie SCENA DZIEŃ, która funkcjonować ma od godziny 17:00 do północy. W tej przestrzeni dominować będą organiczne dźwięki, hipnotyczne melodie i selekcje budujące klimat stopniowo, bez pośpiechu. To propozycja dla uczestników, którzy cenią muzyczną podróż, relaks oraz możliwość zanurzenia się w wyjątkowej atmosferze plażowego klimatu. Po zmroku wydarzenie przeniesie się do Promenady R3, gdzie od godziny 22:00 do 4:00 rano funkcjonować będzie SCENA NOC. Przygotowujemy przestrzeń inspirowaną klimatem mrocznego lasu i energią współczesnej kultury rave. Na uczestników czekać będą dynamiczne sety oraz mocniejsze odmiany muzyki elektronicznej, tworzące wyjątkowe doświadczenie audiowizualne - zapowiadają organizatorzy.

Starlight Festival 2026. Kto wystąpi w sobotę?

SCENA DZIEŃ: Amfiteatr 17:00 - 24:00

Pysh

P.N.S.T.

Andy Shade

Sadmansdiary

Mabu

SCENA NOC: Promenada R3 22:00 - 04:00

vitcat

Ravelski

Anomunir B2B Szelest

Tony Bellotti

Yezzi

After Party Starlight Festival 2026

Drugiego dnia festiwalu odbędzie się pierwsze w historii After Party Starlight Festival. W samym sercu plaży nad Zalewem Lubianka uczestnicy będą mogli odpocząć przy starannie dobranej muzyce house, ciesząc się letnią atmosferą, słońcem i niepowtarzalnym klimatem nad wodą.

Starlight Festival to jednak znacznie więcej niż muzyka. Organizatorzy przygotowują również strefę Active, strefę Chill, panele dyskusyjne oraz dodatkowe aktywności skierowane do uczestników. Celem wydarzenia jest integracja lokalnej społeczności oraz promowanie aktywnego i świadomego spędzania wolnego czasu - podkreślają organizatorzy.

After Starlight Festival w niedzielę nad Lubianką. Kto zagra?

Marcyk

Andy Shade

Sadmansdiary

Yezzi

Niedzielna odsłona wydarzenia rozpocznie się na plaży zalewu Lubianka w samo południe i potrwa do godziny 17:00.

Starlight Festival 2026. Dodatkowe autobusy dla klubowiczów

Na sobotnie wydarzenie będzie można dojechać regularnymi liniami miejskimi nr 1 i 7, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Po zakończeniu "Sceny Dzień" uruchomione zostaną dwa dedykowane autobusy oznaczone kierunkiem „SLF”, które zapewnią bezpieczny powrót uczestników. Odjazd o godzinie 00:20 z pętli przy parkingu Zalewu Lubianka.

Trasa przejazdu: Moniuszki → Św. Jana Pawła II → Wyszyńskiego (Wiadukt) → Kościelna → Leśna → Kopalniana → Armii Krajowej → Oświatowa → Partyzantów → Konstytucji 3 Maja → Radomska → Bugaj.

Starlight Festival 2026. Połączenie kultury, muzyki i ludzi

Jak podkreślają organizatorzy, Starlight Festival od początku istnienia rozwija się jako wydarzenie łączące kulturę, muzykę i ludzi. Tegoroczna edycja ma być kolejnym krokiem w budowaniu unikalnej marki festiwalu, który każdego roku przyciąga coraz większe grono uczestników z regionu i całej Polski. Projektowi od samego początku patronuje Radio ESKA.

Starlight Festival 2025. Zdjęcia