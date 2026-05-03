Sekrety Świętokrzyskich Lasów. Dlaczego Bronkowice tętnią życiem?

Prawdziwym magnesem, który sprawia, że do Bronkowic ściągają liczne grupy, jest grzybobranie. Polacy od wieków cenią sobie "dary lasu" lub "skarby leśne", a historia zbierania grzybów na tych ziemiach jest tak stara jak sama obecność człowieka. Grzyby były nie tylko ważnym źródłem pożywienia, ale z czasem zyskały status rarytasu i stały się produktem rytualnym w społecznościach słowiańskich, niezastąpionym np. podczas kolacji wigilijnej. Ta głęboko zakorzeniona tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a rodzinne wycieczki do lasu na grzybobranie to okazja nie tylko do zbierania, ale i do spędzania czasu na łonie natury, gdzie starsi uczą młodszych rozpoznawania gatunków i szacunku do przyrody.

Bronkowice. Brama do Grzybowego Raju

Lokalizacja Bronkowic w sercu województwa świętokrzyskiego, w otoczeniu bogatych lasów jodłowych, sosnowych, bukowych i brzozowych, czyni ją idealną bazą wypadową dla pasjonatów grzybów. Choć aktualne doniesienia z sierpnia 2025 roku z regionu świętokrzyskiego wskazywały na suchą ściółkę i spękane ziemie, co utrudniało obfite zbiory, lasy te wciąż oferują różnorodność gatunków. Grzybiarze z całej Polski, a nawet spoza niej, przyjeżdżają tu w poszukiwaniu prawdziwków, koźlarzy (w tym pomarańczowożółtych, czerwonych i dębowych), krasnoborowików ceglastoporych (tzw. ceglasi), gołąbków, podgrzybków brunatnych, maślaków zwyczajnych czy kurek.

Grzybobranie. Więcej niż hobby, to tradycja

Dla wielu Polaków grzybobranie to coś więcej niż tylko zbieranie pożywienia. To moment relaksu i ucieczki od codziennej rutyny, szansa na kontakt z naturą i przeżycie przygody. Wierzenia o grzybach rosnących nocą, pod naszą nieobecność, dodają temu zajęciu nuty tajemniczości, a samo uczestnictwo w nim przypomina wręcz święto.

Chociaż w okolicy Bronkowic znajdziemy szeroki wachlarz typowych atrakcji, od średniowiecznych kościołów, przez zamki i pomniki historyczne, po muzea, to właśnie unikalne doświadczenie obcowania z naturą i poszukiwanie "leśnych skarbów" przyciąga do tej niewielkiej świętokrzyskiej wsi prawdziwe tłumy. To pokazuje, jak silnie zakorzeniona jest w polskiej kulturze pasja do grzybobrania.

Co można zwiedzić i zobaczyć w okolicach Bronkowic?

Okolice Bronkowic w województwie świętokrzyskim oferują wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, zarówno dla miłośników historii, przyrody, jak i aktywnego wypoczynku. Oto lista atrakcji, które warto wziąć pod uwagę:

Ruiny zamku w Bodzentynie - Zamek powstał w XIV wieku i był rezydencją biskupów krakowskich. Dziś można zwiedzać malownicze ruiny i wyobrażać sobie jego dawny splendor.

Kościół św. Stanisława Biskupa w Bodzentynie - Zabytkowy, gotycki kościół z XV wieku, ufundowany przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. W jego wnętrzu można podziwiać cenne dzieła sztuki.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni - Rozległy skansen, w którym przeniesiono ponad 70 obiektów drewnianej architektury z różnych regionów Kielecczyzny, w tym chałupę z Bronkowic . To idealne miejsce, aby przenieść się w czasie i poznać dawne życie mieszkańców regionu.

Świętokrzyski Park Narodowy - Obszar chroniony, idealny do pieszych wędrówek. Warto wybrać się na szlak na Łysicę (najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich) i Święty Krzyż z charakterystycznymi gołoborzami.

Kąpielisko nad Zalewem Lubianka i Piachy - Zalewy w pobliżu Starachowic, które oferują miejsca do wypoczynku nad wodą, plaże i tereny rekreacyjne.

Jeśli szukasz autentycznego doświadczenia w sercu Polski, z dala od utartych szlaków turystycznych, niewielkie Bronkowice w województwie świętokrzyskim zapraszają do odkrycia swoich prawdziwych, leśnych skarbów.

