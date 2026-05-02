Wejścia do tego świętokrzyskiego pałacu broniły kamienne lwy. Ruina ma odzyskać dawny blask

Pałac Karskich we Włostowie odzyska dawny blask. Będzie turystyczną perełką w Świętokrzyskiem

Starostwo Powiatowe w Opatowie stało się właścicielem pałacu we Włostowie. Tym samym budynek zaprojektowany przez włoskiego architekta Henryka Marconiego otrzymał szansę, której nie ma wiele innych zabytków w Polsce – może odzyskać dawny blask. 29 listopada 2023 roku, w Krakowie Rafał Karski, Tomasz Staniek, Starosta Opatowski i Małgorzata Jalowska, Wicestarosta Opatowski podpisali akt notarialny na podstawie którego zespół pałacowo-parkowy we Włostowie o powierzchni 7,40 ha przeszedł na własność powiatu.

Ta informacja pojawiła się na fanpage Gminy Opatów.

Teraz będziemy się starać pozyskać środki w obecnej perspektywie unijnej, ale liczymy również na środki krajowe, aby przywrócić świetność parku ze starodrzewem, a także samemu pałacowi, dziś znajdującemu się w ruinie – wyjaśnia Tomasz Staniek, Starosta Opatowski. Starostwo ma również plany, aby odbudować będącą w ruinie dawną posiadłość Karskich. Zostały fragmenty elewacji tej imponującej budowli. Na szczęście mamy pełną dokumentację detali architektonicznych. Wiemy jak pałac wyglądał w środku i na tej podstawie jest możliwość wykonanie projektu i odbudowa pałacu w takim kształcie w jakim przetrwał II wojnę światową – wyjaśnia Tomasz Staniek

Pałac Karskich we Włostowie

W pałacu znajdowała się największa dworska biblioteka ówczesnych czasów. Część zbiorów przewieziono do Warszawy, pozostałe niestety rozgrabiono. Starosta tłumaczy, że wolą Juliusza Karskiego było to, aby w obiekcie znalazło się Muzeum Ziemiaństwa Polskiego. Jego marzenie być może spełni się w przyszłości. Kompletna wizja tego miejsca jeszcze się kształtuje. Mam nadzieję, że będzie tu muzeum, przestrzeń restauracyjna, a także kulturowa, która posłuży do organizacji koncertów, spotkań. Wszystko jest w gestii rozmów i w fazie koncepcji – podsumowuje starosta.

Pałac Karskich we Włostowie - historia

Pałac Karskich to neorenesansowa budowla wzniesiona w latach 1854–1860 na zlecenie Stanisława Karskiego, według projektu Henryka Marconiego. Otaczał ją park o powierzchni około 10 hektarów. Sam pałac składał się z 30 pomieszczeń, w tym trzech salonów, sali balowej, sali bilardowej i biblioteki. Miał tu swoją rezydencję biskup sandomierski Marian Ryx. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na sypialnie, bawialnie i pokoje gościnne, była również kaplica. W skład zespołu pałacowo- parkowego wchodził także lamus, wzniesiony znacznie wcześniej, bo w XVI wieku, który zwany był zborem braci polskich. Od zachodu do pałacu przylegała oficyna z kolumnowym portykiem, zbudowana w XVIII wieku. Do posiadłości wiodły dwie bramy: jedna w pobliżu samego pałacu, z dwoma lwami, druga, zwana „diabelską”, od strony parku. W pałacu Karskich gościł między innymi Stefan Żeromski - właśnie tam pisał „Popioły”. Przebywał tam również nuncjusz apostolski Achilles Ratti. Pałac popadł w ruinę po zakończeniu II wojny światowej, gdy został przekształcony na przedsiębiorstwo państwowe. Wycięto wtedy także większość starych drzew w parku. Do czasów obecnych zachowały się fragmenty ścian zewnętrznych i ruiny lamusa.

Źródło: Fanpage swietokrzyskie pro

Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy