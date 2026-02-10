Król social mediów jest tylko jeden?

PortalSamorzadowy.pl już po raz piąty przygotował zestawienie najpopularniejszych prezydentów polskich miast w mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę zasięgi na Facebooku oraz platformie X. Wynik? Bez zaskoczenia dla fanów Prezydenta – Marek Materek po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce na podium!.

Prezydent Starachowic udowodnił, że wielkość miasta nie ma znaczenia, gdy ma się taką „siłę rażenia” w sieci. W zestawieniu, które uwzględnia liczbę mieszkańców, Materek pokonał Rafała Piecha (Siemianowice Śląskie) oraz samego Rafała Trzaskowskiego, który musiał zadowolić się brązowym medalem.

Liczby, które robią wrażenie (i kłują w oczy konkurencję)

Statystyki Materka to prawdziwy kosmos. Suma osób obserwujących jego profile przekroczyła 68 tysięcy użytkowników. Najbardziej szokujący jest jednak stosunek liczby mieszkańców do followersów, który wynosi ponad 156%. Dla porównania, niemal wszyscy pozostali prezydenci mogą tylko marzyć o takich zasięgach – zaledwie dwóch włodarzy w całej Polsce może się pochwalić zasięgami większymi niż liczba mieszkańców ich miast.

Sam zainteresowany dziękuje internautom:

To dzięki Waszej aktywności, komentarzom, udostępnieniom wiadomości o tym, co aktualnie dzieje się w Starachowicach, niosą się szerzej.

Materek twierdzi, że media społecznościowe to dla niego nie tylko lans, ale przede wszystkim narzędzie do sprawnego zarządzania miastem, gdzie mieszkańcy bezpośrednio zgłaszają mu interwencje.

Od "odczytywacza" wodomierzy do ...

Zanim Marek Materek stał się „politycznym start-upowcem” i zaczął trząść samorządowym internetem, jego ścieżka zawodowa była – delikatnie mówiąc – mało celebrycka. Czy wiedzieliście, że swoją pracę zawodową rozpoczął od odczytywania wodomierzy?. Jak sam wspomina, pozwoliło mu to poznać „cały przekrój społeczeństwa” i problemy zwykłych ludzi.

Ale to nie wszystko! W kuluarach mówi się o nim różnie, ale jedna opinia z przeszłości szczególnie zapada w pamięć. Poseł Lucjan Pietrzczyk opisał go kiedyś jako człowieka uczciwego, pracowitego i wykształconego. Nic dziwnego, że z takim „urokiem osobistym” i determinacją (został najmłodszym prezydentem w Polsce w wieku zaledwie 25 lat!) potrafił zbudować wokół siebie tak wierną społeczność.

Droga na szczyt nie była usłana różami

Choć dziś święci triumfy w rankingach popularności, Materek ma za sobą ciężkie polityczne boje. W 2014 roku został z hukiem wyrzucony z Platformy Obywatelskiej na wniosek samego Donalda Tuska. Wieszczono mu wtedy koniec kariery, ale on – na przekór wszystkim – wygrał wybory jako kandydat bezpartyjny i od 10 lat twardo trzyma stery w Starachowicach.

Nawet podczas ostatnich wyborów w 2024 roku, kiedy wszystkie główne partie (PiS, PO, PSL) wystąpiły przeciwko niemu, Materek i tak zgarnął 66% głosów w pierwszej turze.

Jak Marek Materek reaguje na krytykę mieszkańców w sieci?

Marek Materek deklaruje, że na komentarze, pytania i krytykę mieszkańców w sieci stara się odpowiadać od razu, aby do starachowiczan docierały precyzyjne dane. Prezydent twierdzi, że aktywność internautów, w tym zadawanie pytań i komentowanie, jest dla niego cenną odpowiedzią zwrotną, dzięki której poznaje potrzeby, oczekiwania i oceny swojej pracy.

W swojej strategii komunikacyjnej Materek traktuje media społecznościowe jako:

Narzędzie interwencyjne : Mieszkańcy zgłaszają mu problemy bezpośrednio przez profil, co ma pozwalać na sprawne działanie w sytuacjach kryzysowych

: Mieszkańcy zgłaszają mu problemy bezpośrednio przez profil, co ma pozwalać na sprawne działanie w sytuacjach kryzysowych Źródło nowych inicjatyw : Bliski kontakt z obserwującymi ma być inspiracją do nowych pomysłów

: Bliski kontakt z obserwującymi ma być inspiracją do nowych pomysłów Element wspólnej pracy: Za otrzymaną nagrodę „Złotego” za angażującą komunikację dziękował mieszkańcom, podkreślając, że to ich aktywność pod jego wpisami została doceniona.

Z drugiej strony, pojawiają się głosy mieszkańców, którzy zarzucają prezydentowi obłudę. Twierdzą oni, że mimo bezpośrednich interwencji w sieci (np. w sprawie oblodzonych chodników czy braku operatorów monitoringu), realne problemy pozostają nierozwiązane przez długi czas.