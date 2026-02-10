Wąchock jest jednym z najpiękniejszych miasteczek w świętokrzyskim. Od wieków mieszkają tu Cystersi

Historia Wąchocka wiąże się nierozerwalnie z działalnością zakonu cystersów. Często mówi się, że historia Wąchocka – to historia opactwa cystersów. Do Wąchocka sprowadził ich z Marimond w słonecznej Burgundii we Francji w 1179 r. biskup krakowski Gedeon. Początki zakonu cystersów związane są z założeniem w 1108 przez św. Roberta z Molesne klasztoru w Citeaux w Burgundii skupiającego benedyktynów przeciwnych rozluźnieniom reguły zakonnej. Budowa istniejącego do dziś klasztoru trwała około stu lat. Na przełomie XII i XIII w. został wzniesiony przez włoskich budowniczych pod kierownictwem mistrza Simona kościół. Pierwowzorem dla Wąchocka były klasztory we Włoszech, a głównie klasztor w Casamarii gdzie wznosi się wierna kopia wąchockiego opactwa sygnowana również przez mistrza Simona.

Położenie geograficzne i Wąchock w liczbach

Gmina Wąchock położona jest na jurajskich utwo­rach geologicznych północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Leży w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej, której część jest północą granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Otaczają ją rozległe kompleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej i Puszczy Iłżecki.

Według ostatniego spisu ludności miasteczko zamieszkuje 2 482 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,4 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Wąchock: Zabytki i miejsca historyczne

Opactwo Cystersów - Najcenniejszym zabytkiem Wąchocka jest cysterski zespół klasztorno – kościelny ufundowany w 1179r. Na przełomie XII i XIII w. został wzniesiony przez włoskich budowniczych pod kierownictwem mistrza Simona kościół. Jego forma odpowiadała regule zakonnej: prosta budowla bazylikowa na planie krzyża łacińskiego, z kaplicami po bokach i krótkim prezbiterium

Dworek z XIXw. „Dworek Langiewicza” Idąc od rynku ulicą Langiewicza dochodzimy do XIX-to wiecznego, białego dworku z kolumnami. W roku 1863 w czasie powstania styczniowego w domu tym miał swoją główną kwaterę Marian Langiewicz – naczelnik wojskowy województwa sandomierskiego – jeden z najbardziej zasłużonych dla kraju dowódców powstańczych. Tutaj mieścił się sztab powstańczy

Pałac Schoenberga Na terenie obiektu znajdują się pozostałości zakładu metalowego, młynu wodnego oraz kamienicy. Po roku 1888 produkowano w zmodernizowanym zakładzie m.in walce młyńskie i narzędzia rolnicze. Obecnie właścicielem obiektu jest przedsiębiorca ze Starachowic

Aleja Humoru, jedyna taka w Polsce! Wąchock w Świętokrzyskiem

To miejsce w Wąchocku kryje w sobie wiele humoru. Są aleje gwiazd filmu, estrady czy sportu, ale alei humoru poza Wąchockiem nie znajdziecie nigdzie. Są tu 33 tablice żeliwne, z najlepszymi dowcipami o sołtysie Wąchocka.

Jakie są wiry na rzece w Wąchocku?

Dlaczego w Wąchocku sołtys orze pole w kółko?

Na te pytania odpowiedzi znajdziemy podczas spaceru po Alei Humoru w Wąchocku.

Dlaczego Miasto Cudów i skąd te setki dowcipów?

Są różne wersje na ten temat. W 1179 roku biskup krakowski Gedeon sprowadził do Wąchocka cystersów, zakonnicy gospodarzyli tu do 1819 roku, kiedy to w ramach kasat zakonów, musieli Wąchock opuścić. Powrócili jednak w 1951 roku, w czasach głębokiej komuny i komuniści, żeby umniejszyć znaczenie cystersów oraz Wąchocka, zaczęli to miasto wyśmiewać i oczerniać. Stąd też kawały, które miały przyćmić historyczne znaczenie. Pewne natomiast jest to, że już w wolnej Polsce władze oraz mieszkańcy Wąchocka zrobili z dowcipów oraz urzędu sołtysa wielki atut, dzięki czemu do Wąchocka z roku na rok ściąga coraz więcej turystów.

Mocno zachęcamy do odwiedzin tego legendarnego grodu nad Kamienną tym bardziej, ze łatwo tu trafić. Przez Wąchock prowadzi krajowa droga nr 42, za kilka miesięcy do Wąchocka dojedziemy też nową obwodnicą, zatem możecie zachęcić Waszych znajomych i przyjaciół do tego, by na chwileczkę chociaż tu zawitali. W mieście jest kilka parkingów dla samochodów osobowych, autokary najlepiej parkować pod cysterskim klasztorem.

Źródło: Gmina Wąchock, Kazimierz Winiarczyk, Aneta Marciniak