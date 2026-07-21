Co kryje się na dnie zbiornika Piachy w Starachowicach? Podczas rewitalizacji kolejne odkrycie

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-07-21 7:46

Starachowickie Piachy przechodzą gruntowną metamorfozę, ale to, co najciekawsze, dzieje się pod tafią wody. Podczas prac rewitalizacyjnych płetwonurkowie wydobyli z dna szczątki zapomnianej konstrukcji, która przez dekady dzieliła mieszkańców w lokalnych dyskusjach. To już kolejne po górniczym wagoniku odkrycie, które rzuca nowe światło na historię tego popularnego kąpieliska.

Grupa roześmianych osób w wodzie na tle dawnego molo. O odkryciach w zbiorniku Piachy przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: Karol Przygoda/ Archiwum prywatne Co kryje się na dnie zbiornika Piachy w Starachowicach? Podczas rewitalizacji kolejne odkrycie – stare molo.

Zbiornik Piachy w Starachowicach to miejsce o wyjątkowym rodowodzie, które powstało na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku w niecce dawnego wyrobiska piachu. Choć od lat służy wypoczynkowi, jego dno wciąż skrywa pamiątki po dawnej działalności przemysłowej i rekreacyjnej. Ostatnie dni przyniosły rozwiązanie zagadki, która przez lata budziła emocje wśród lokalnej społeczności.

Podczas prowadzonych prac związanych z oczyszczaniem kąpieliska, z dna wydobyto pozostałości starego molo. Konstrukcja ta pochodzi najprawdopodobniej z lat 70. i przez kilkadziesiąt lat spoczywała w głębinach, niemal całkowicie zapomniana przez spacerowiczów. Jak poinformowano podczas prowadzonych prac, odkrycie to kończy trwające od lat spory o to, czy molo w tym miejscu w ogóle powinno istnieć – okazuje się, że było ono częścią krajobrazu Piachów od dawna.

Grupa roześmianych osób w wodzie na tle dawnego molo. O odkryciach w zbiorniku Piachy przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: Karol Przygoda/ Archiwum prywatne Co kryje się na dnie zbiornika Piachy w Starachowicach? Podczas rewitalizacji kolejne odkrycie – stare molo.

W operację wydobycia ciężkich elementów zaangażowały się wyspecjalizowane ekipy. Klub Płetwonurków LOK Kalmar Starachowice oraz Starachowickie Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego i Prac Podwodnych podjęły się trudnego zadania oczyszczenia akwenu. Akcja wymagała nie tylko precyzji nurków, ale również wsparcia ciężkiego sprzętu, w tym legendarnej ciężarówki STAR z wyciągarką, która pomogła wyciągnąć konstrukcję na brzeg.

Akcja wydobycia starego mola nad zalewem Piachy
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Nie tylko molo. Piachy odkrywają historię

To nie pierwszy raz, kiedy zalew Piachy zaskakuje eksploratorów. Niedawno mit o zatopionym sprzęcie górniczym stał się faktem, gdy z dna zbiornika wyciągnięto tzw. kolibę, czyli wagonik służący niegdyś do transportu urobku. Znalezisko to jest bezpośrednim dowodem na przemysłową przeszłość tego terenu, gdzie wydobywano piach trafiający m.in. do kopalni w Rudkach.

Według relacji osób zaangażowanych w prace wydobywcze, pod wodą mogą znajdować się jeszcze inne artefakty, w tym kolejne wagoniki, a nawet elementy dawnych maszyn budowlanych. Każdy taki przedmiot to dla muzealników cenny dowód na to, jak na przestrzeni dekad zmieniała się rola tego terenu – od surowego wyrobiska przemysłowego po nowoczesne centrum rekreacji.

Rewitalizacja Piachów w Starachowicach to jednak nie tylko sprzątanie dna i poszukiwanie historycznych pamiątek. To przede wszystkim ogromna inwestycja o wartości ponad 7,7 miliona złotych, z czego większość stanowią fundusze unijne pozyskane w ramach projektu „Żelazne Doliny”. Miasto Starachowice na realizację tego zadania przeznaczyło z własnego budżetu jedynie około 685 tysięcy złotych.

Zalew Piachy - maj 2025
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Nowa jakość wypoczynku w Starachowicach

Modernizacja kąpieliska ma na celu nadanie temu miejscu zupełnie nowej jakości. Projekt jest niezwykle ambitny i zakłada m.in. rozbudowę zaplecza administracyjno-technicznego, powstanie nowoczesnej wypożyczalni sprzętu wodnego oraz magazynów. Mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z rozszerzonej plaży, nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz tarasu widokowego.

W planach jest również budowa nowego molo, które tym razem będzie służyć współczesnym plażowiczom, oraz rozwój bazy noclegowej w postaci pola namiotowego i miejsc kempingowych. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu zyskają boiska do siatkówki plażowej i badmintona, a teren wokół akwenu wzbogaci się o nową zieleń i wiaty rekreacyjne.

Warto przypomnieć, że zalew Piachy przez lata był ceniony za czystą wodę i regularne zarybianie, co przyciągało tu zarówno plażowiczów jak i wędkarzy. Rewitalizacja ma przywrócić blask temu miejscu, czyniąc je jednym z najatrakcyjniejszych punktów na turystycznej mapie województwa świętokrzyskiego. Choć w sezonie 2026 kąpielisko będzie wyłączone z użytku ze względu na trwające prace, efekt końcowy ma zrekompensować mieszkańcom czas oczekiwania.

Obecne odkrycie starego molo to symboliczny most między przeszłością a przyszłością Starachowic. Gdy inwestycja dobiegnie końca, Piachy Starachowice staną się nowoczesnym kompleksem, w którym historia dawnego wyrobiska spotyka się z komfortem współczesnej rekreacji. 

Test wiedzy o Starachowicach 2024
Pytanie 1 z 13
Powierzchnia miasta liczy blisko 32 km kwadratowe. Jaką część tego obszaru zajmują zabudowania i tereny zurbanizowane?
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