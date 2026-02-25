Rekordowe fundusze na zieloną rewolucję

Całkowita wartość projektu „Zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Starachowice – kompleksowe działania dostosowujące do zmian klimatu” wynosi ponad 105 milionów złotych. Inwestycja ta, realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, ma na celu zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów czy ulewne deszcze.

Głównym założeniem transformacji jest wypieranie betonu na rzecz zieleni i błękitu, co pozwoli złagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła oraz poprawić retencję wód opadowych w mieście.

Transformacja osiedli. Koniec z „betonozą”

Rewitalizacja obejmie kluczowe starachowickie osiedla, w tym: Majówkę, Stadion, Harcerską oraz osiedle Żeromskiego. Władze miasta postawiły na konkretne, proekologiczne rozwiązania:

Odbetonowanie parkingów : Przy Stadionie (ul. Szkolna i Polna) oraz przy Urzędzie Miejskim asfalt i betonowe płyty zostaną zastąpione przepuszczalną eko-kratą

: Przy Stadionie (ul. Szkolna i Polna) oraz przy Urzędzie Miejskim asfalt i betonowe płyty zostaną zastąpione przepuszczalną Błękitno-zielona infrastruktura : Na osiedlach pojawią się niecki infiltracyjne – obsadzone roślinnością zagłębienia terenu, które gromadzą i oczyszczają wodę opadową, odciążając sieć kanalizacyjną

: Na osiedlach pojawią się – obsadzone roślinnością zagłębienia terenu, które gromadzą i oczyszczają wodę opadową, odciążając sieć kanalizacyjną Nowoczesna mała architektura : Projekt przewiduje montaż 24 zielonych wiat przystankowych oraz rewitalizację skweru im. Ofiar Zbrodni Katyńskiej

: Projekt przewiduje montaż oraz rewitalizację skweru im. Ofiar Zbrodni Katyńskiej Zieleń w centrum: Nowe nasadzenia pojawią się na starachowickim Rynku, wokół Parku Kultury oraz w rejonie zbiornika Pasternik.

Woda jako cenny zasób. Retencja i diagnostyka

Transformacja „niebieska” koncentruje się na nowoczesnym zarządzaniu wodą. Miasto zakupi ponad 2000 zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców, co pozwoli na gromadzenie wody do podlewania ogrodów we własnych gospodarstwach.

Kluczowym elementem jest również modernizacja i oczyszczenie kanalizacji deszczowej w całym mieście. Zaplanowano budowę separatorów i piaskowników na ulicach Składowej i Wierzbowej oraz przebudowę sieci przy ul. Kochanowskiego.

Innowacyjne budownictwo jutra

Starachowice promują również energooszczędne standardy mieszkaniowe. Przykładem jest EKO Łączna – pierwsze w mieście osiedle domów energooszczędnych, wyposażonych w rekuperację i instalacje pod fotowoltaikę.

Budowa trzech ekologicznych bloków przy ul. Polnej. Budynki te mają posiadać:

Zielone dachy i ściany z ekologicznych materiałów (np. drewna)

z ekologicznych materiałów (np. drewna) Odzysk wody „szarej” i pompy ciepła

„szarej” i pompy ciepła Okolice bogate w ogrody deszczowe i kompostowniki.

Głos mieszkańców w procesie zmian

Transformacja ekologiczna odbywa się przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Podczas spotkań konsultacyjnych (np. w Centrum Kreatywności Pałacyk) mieszkańcy mogli zgłaszać swoje sugestie za pomocą specjalnych kart sugestii. Starachowiczanie kładli nacisk na funkcjonalne parkowanie, solidne wykonanie oraz ochronę istniejących, sędziwych drzew.

Według badań przeprowadzonych na potrzeby Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, mieszkańcy są świadomi zagrożeń i wykazują wysokie poparcie dla inwestycji w tereny zielone oraz nowoczesną kanalizację.

Realizacja projektu do 2028 roku sprawi, że Starachowice staną się miastem bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym mieszkańcom. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii z potencjałem przyrodniczym, miasto skutecznie przygotowuje się na wyzwania klimatyczne nadchodzącej dekady.

Zobacz Starachowice na zdjęciach

44