Lista szkół z pozytywną opinią kuratora

Kurator wydał już osiem pozytywnych opinii w sprawie likwidacji lub zmian organizacyjnych. Oznacza to, że proces w tych miejscach jest na zaawansowanym etapie, a ostateczny głos należy teraz do radnych gmin. Oto placówki, które znalazły się na liście:

Gmina Bogoria: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Gmina Raków: Szkoła Podstawowa w Bardzie

Szkoła Podstawowa w Bardzie Gmina Michałów: Szkoła Podstawowa w Górach

Szkoła Podstawowa w Górach Gmina Busko-Zdrój: Szkoła Podstawowa w Siesławicach

Szkoła Podstawowa w Siesławicach Gmina Pacanów: Szkoła Podstawowa w Oblekoniu

Szkoła Podstawowa w Oblekoniu Gmina Łopuszno: Filia szkoły w Dobrzeszowie (miejscowość Sarbice)

Filia szkoły w Dobrzeszowie (miejscowość Sarbice) Gmina Jędrzejów: Tu zmiany mają charakter hybrydowy – w szkołach w Prząsławiu oraz Łysakowie pozostaną tylko klasy 1-3, natomiast starsi uczniowie (klasy 4-8) zostaną przeniesieni do większych placówek

Gdzie jeszcze planowane są cięcia?

Wiele wniosków wciąż znajduje się w fazie procedowania. Kuratorium szczegółowo analizuje dokumentację oraz przeprowadza wizje lokalne w terenie. Na decyzję czekają następujące miejsca

Gmina Ożarów: Szkoły podstawowe w Pisarach i Janowicach

Szkoły podstawowe w Pisarach i Janowicach Gmina Końskie: Zespół Przedszkolny nr 1 (władze chcą tam otworzyć żłobek) oraz bursa szkolna

Zespół Przedszkolny nr 1 (władze chcą tam otworzyć żłobek) oraz bursa szkolna Gmina Bałtów: Szkoła Podstawowa w Okole

Szkoła Podstawowa w Okole Gmina Skalbmierz: Szkoła Podstawowa w Topoli

Szkoła Podstawowa w Topoli Ostrowiec Świętokrzyski: Planowane jest scalenie szkoły działającej w dwóch budynkach w jedną siedzibę

Polska boryka się z ogromnym problemem demograficznym. Jest bardzo mało dzieci, jest bardzo mało urodzeń, szczególnie w obszarach wiejskich (...) Czasami się zdarza, że jest to jedno, dwoje dzieci w klasie. Nikogo nie zostawiamy, w każdy głos się wsłuchujemy (...) Idealnie by było, gdyby to włodarze dogadali się z rodzicami i to się odbyło w sposób łagodny i pokojowy - powiedział Świętokrzyski Kurator Oświaty Piotr Łojek

Jakie kryteria decydują o losie szkoły?

Piotr Łojek podkreśla, że aspekt finansowy jest brany pod uwagę w ostatniej kolejności. Kluczowe dla kuratora jest bezpieczeństwo i komfort uczniów. Podczas wizji lokalnych sprawdza się m.in.:

Czas dojazdu. Jeśli dowożenie dzieci miałoby trwać 2–3 godziny, opinia kuratora będzie negatywna

Jeśli dowożenie dzieci miałoby trwać 2–3 godziny, opinia kuratora będzie negatywna Warunki w nowej szkole. Czy dzieci będą miały dostęp do świetlicy, stołówki i bazy sportowej (np. w Siesławicach brakowało sali gimnastycznej, którą posiada szkoła przyjmująca)

Czy dzieci będą miały dostęp do świetlicy, stołówki i bazy sportowej (np. w Siesławicach brakowało sali gimnastycznej, którą posiada szkoła przyjmująca) Liczebność klas. Klasy po połączeniu nie mogą być przepełnione (standard to ok. 30–35 osób) i nie może zostać wprowadzona dwuzmianowość

Wyjątek od reguły. Masłów rozszerza działalność

Choć regionem wstrząsają informacje o likwidacjach, gmina Masłów idzie pod prąd. Szkoła w Woli Kopcowej, która dotychczas uczyła dzieci w systemie 1-3, od września stanie się pełną szkołą podstawową (klasy 1-8). Jest to efekt osiedlania się tam młodych rodzin i wyraźnej prośby rodziców.

Co z uczniami i nauczycielami?

Kurator uspokaja, że proces likwidacji nie dzieje się z dnia na dzień. Od momentu podjęcia uchwały do faktycznego zamknięcia szkoły mija zazwyczaj około ośmiu miesięcy – dzieci dokończą rok szkolny w swoich obecnych placówkach.

Nauczyciele z małych szkół często mogą liczyć na zatrudnienie w nowych miejscach, nierzadko przechodząc tam razem ze swoimi uczniami, co ułatwia dzieciom aklimatyzację w nowym otoczeniu. Ostateczne decyzje o zamknięciu placówek zapadną na sesjach rad gmin do końca sierpnia bieżącego roku.