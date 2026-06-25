Inwestycja w przyszłość miasta

Wydarzenie to pokazuje, jak ważna jest edukacja w Starachowicach. Wśród nagrodzonych znaleźli się młodzi matematycy, artyści, sportowcy oraz wolontariusze. Jak podkreślił prezydent Marek Materek, nagrodzona grupa udowodniła, że systematyczna nauka prowadzi do pięknych osiągnięć.

Nagrody dla uczniów przyznawane były w dwóch kategoriach: nagrody za osiągnięcia szkolne w wysokości 2000 zł oraz stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w kwocie 2800 zł. To realne wsparcie, które ma pomóc młodzieży w dalszym rozwijaniu ich licznych talentów.

Kto otrzymał wyróżnienia?

Lista nagrodzonych obejmuje uczniów, którzy wykazali się nie tylko wysoką średnią ocen, ale również sukcesami w prestiżowych konkursach. Szczególne uznanie zdobyli uczniowie z maksymalną średnią 6,00: Amelia Synowiec, Nina Maciąg, Weronika Papaj, Zofia Jezierska oraz Kornelia Surdy.

Nagrody Miasta Starachowice (2000 zł):

Adam Świercz (SP nr 1) – średnia 5,94, laureat konkursu „AS nauk ścisłych”

(SP nr 1) – średnia 5,94, laureat konkursu „AS nauk ścisłych” Amelia Synowiec (SP nr 9) – średnia 6,00, laureatka licznych konkursów plastycznych i przyrodniczych

(SP nr 9) – średnia 6,00, laureatka licznych konkursów plastycznych i przyrodniczych Jakub Kozera (SP nr 10) – średnia 5,41, talent artystyczny i zwycięzca Turnieju Wiedzy o Starachowicach

(SP nr 10) – średnia 5,41, talent artystyczny i zwycięzca Turnieju Wiedzy o Starachowicach Maja Bernacka (SP nr 11) – średnia 5,65, wybitna koszykarka

(SP nr 11) – średnia 5,65, wybitna koszykarka Jeremiasz Urbaniak (SP nr 12) – średnia 5,19, mistrz biegów przełajowych

(SP nr 12) – średnia 5,19, mistrz biegów przełajowych Julia Telesz (SP nr 13) – średnia 5,60, laureatka konkursów naukowych i artystycznych

(SP nr 13) – średnia 5,60, laureatka konkursów naukowych i artystycznych Julia Trzeciak (Społeczna SP STO) – średnia 5,59, laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego.

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Stypendia Miasta Starachowice za wyjątkowe osiągnięcia (2800 zł):

W tej kategorii wyróżnieni uczniowie to finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego:

Maria Czekaj (SP nr 6), Nikodem Krzoski (SP nr 11), Nina Maciąg (SP nr 12)

(SP nr 6), Nikodem Krzoski (SP nr 11), Nina Maciąg (SP nr 12) Lilianna Walczuk, Gabriela Adamczyk (obie SP nr 13)

(obie SP nr 13) Weronika Papaj (Społeczna SP STO) – potrójna laureatka (chemia, biologia, matematyka) i finalistka z języka angielskiego

(Społeczna SP STO) – potrójna laureatka (chemia, biologia, matematyka) i finalistka z języka angielskiego Maksymilian Zalewski, Hanna Kosno, Dominik Trzos, Zofia Jezierska, Kornelia Surdy, Julia Dąbrowska, Adam Łopuszyński, Ula Kos (wszyscy Społeczna SP STO)

(wszyscy Społeczna SP STO) Piotr Kwieciński, Nikodem Stodulski (Niepubliczna SP im. J. Korczaka).

Zasłużony odpoczynek przed nowymi wyzwaniami

Podczas gali prezydent Marek Materek skierował ciepłe słowa do rodziców i nauczycieli, dziękując im za codzienne wspieranie rozwoju młodych talentów. Podkreślił, że sukcesy tych młodych ludzi są powodem do dumy dla całej lokalnej społeczności.Teraz przed nagrodzonymi czas zasłużonego odpoczynku. Prezydent życzył wszystkim bezpiecznych i inspirujących wakacji, wyrażając nadzieję, że od września z nową energią wrócą na edukacyjną ścieżkę pełną kolejnych sukcesów. Wydarzenie w Sali Olimpia udowodniło, że Starachowice stawiają na młodych i potrafią docenić ich ciężką pracę.