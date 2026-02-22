Zamożność polskich samorządów. Ranking pisma "Wspólnota"

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" co roku publikuje ranking zamożności polskich samorządów. Ten opublikowany w połowie lipca, przedstawia dane za 2024 rok. Jak podkreślili autorzy zestawienia, mimo skomplikowanych zmian w systemie finansowania, większość samorządów odnotowała poprawę sytuacji finansowej.

Metoda obliczania wskaźnika, który posłużył do stworzenia rankingu, nie zmieniła się w porównaniu do lat ubiegłych. Z zestawienia pominięto wpływy z dotacji celowych, a dochody wpływające do budżetów zostały skorygowane na dwa sposoby. – "Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą - tak zwany podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków" – wyjaśniono w opisie zestawienia. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Nie zmieniły się również kategorie wyodrębnione w rankingu. W zestawieniu uwzględniono:

miasta wojewódzkie,

miasta na prawach powiatu,

powiaty,

miasta powiatowe,

miasteczka,

gminy wiejskie.

Najbogatsze miasteczko w Polsce

W przypadku miasteczek, w skali krajowej na podium znalazła się Krynica Morska (woj. pomorskie), gdzie zamożność per capita (na mieszkańca) w 2024 roku wyniosła aż 20 566,48 zł. Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie), które w ubiegłym roku zajmowało pierwsze miejsce, spadło na drugą pozycję z wynikiem 18 226,51 zł. Trzecie miejsce przypadło Kamieńskowi (woj. łódzkie) z wskaźnikiem zamożności 14 600,47 zł.

Najbogatsze miasteczko w woj. świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim najbogatszym miasteczkiem został Połaniec, gdzie poziom zamożności wyniósł 7422,85 zł na jednego mieszkańca. Drugie miejsce przypadło Ożarowowi, zaś trzecie Bogorii. Pierwsze dwa samorządowy, jako jedyne z naszego regionu, uplasowały się w pierwszej setce najbardziej zamożnych miasteczek w Polsce. Połaniec znalazł się na 49., zaś Ożarów na 53. miejscu.

Połaniec to miasto położone w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Wisłą. Jego historia jest bogata, a kluczowym momentem było wydanie przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału Połanieckiego w 1794 roku, który miał na celu poprawę losu chłopów. Dziś Połaniec jest przede wszystkim znany z Elektrowni Połaniec, jednej z największych w Polsce, która ma również znaczący blok opalany biomasą. To właśnie elektrownia jest głównym motorem gospodarczym regionu. Pomimo swojego przemysłowego charakteru, miasto zachowało historyczny urok, a wśród miejsc wartych odwiedzenia są Rynek oraz kościół św. Marcina. Połaniec to przykład miejsca, które umiejętnie łączy swoją historyczną przeszłość z nowoczesnym rozwojem w sektorze energetycznym.

TOP 3 najbogatszych miasteczek w woj. świętokrzyskim

Połaniec : z dochodem 7422,85 zł na jednego mieszkańca

: z dochodem 7422,85 zł na jednego mieszkańca Ożarów : z dochodem 7211,17 zł na jednego mieszkańca

: z dochodem 7211,17 zł na jednego mieszkańca Bogoria: z dochodem 6059,22 zł na jednego mieszkańca

