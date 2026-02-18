Najpopularniejsze atrakcje Świętokrzyskiego! TOP 20 w 2025 roku

Województwo świętokrzyskie przeżywa prawdziwy boom turystyczny – w 2025 roku region odwiedziło niemal 5,8 mln osób, co stanowi wzrost o 300 tysięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Magiczne Góry Świętokrzyskie, unikatowe zabytki techniki i nowoczesne parki rozrywki przyciągają rzesze turystów szukających autentycznych przeżyć. Poznaj oficjalne zestawienie najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie, które w 2025 roku stały się turystycznymi hitami.

i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Archiwum prywatne Najpopularniejsze atrakcje Świętokrzyskiego! TOP 20 w 2024 roku