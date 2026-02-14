Pińczów to jedno z piękniejszych miast woj. świętokrzyskiego

Pińczów to miasto o imponującej historii i wyjątkowym dziedzictwie. Choć dzisiaj bywa nieco w cieniu bardziej znanych turystycznie miejsc w regionie, takich jak Sandomierz czy Wiślica, to właśnie tutaj bije jedno z najciekawszych serc województwa świętokrzyskiego. Jego historia sięga aż 1428 roku, kiedy to prawa miejskie nadał mu król l Władysław Jagiełło na zamku w Lublinie.

Pińczów to malownicze miasto położone w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidą. Znane jest ze swojej bogatej historii, sięgającej średniowiecza, oraz zachowanych zabytków, w tym renesansowej synagogi, ruin zamku Oleśnickich i charakterystycznej kapliczki św. Anny na wzgórzu. Miasto przez pewien czas było ważnym ośrodkiem reformacji w Polsce, a jego spokojna atmosfera i położenie w dolinie Nidy przyciągają turystów szukających wytchnienia od zgiełku większych miast. Pińczów bywa niekiedy nazywany "małym Kazimierzem" ze względu na swój urok i historyczny charakter.

Dlaczego Pińczów nazywany jest "Małym Kazimierzem"?

Pińczów bywa nazywany "małym Kazimierzem" z kilku powodów, które łączą te dwa malownicze miasta:

Urokliwa atmosfera i małomiasteczkowy charakte r: Oba miasta charakteryzują się spokojną atmosferą, zabytkową architekturą i malowniczym położeniem nad rzeką (Nidą w Pińczowie, Wisłą w Kazimierzu Dolnym). Przyciągają turystów szukających wytchnienia od dużych aglomeracji.

r: Oba miasta charakteryzują się spokojną atmosferą, zabytkową architekturą i malowniczym położeniem nad rzeką (Nidą w Pińczowie, Wisłą w Kazimierzu Dolnym). Przyciągają turystów szukających wytchnienia od dużych aglomeracji. Renesansowe dziedzictwo : Zarówno Pińczów, jak i Kazimierz Dolny posiadają cenne zabytki z okresu renesansu. W Pińczowie jest to m.in. renesansowa synagoga i ruiny zamku Oleśnickich, a w Kazimierzu Dolnym przepiękny renesansowy rynek i liczne spichlerze.

: Zarówno Pińczów, jak i Kazimierz Dolny posiadają cenne zabytki z okresu renesansu. W Pińczowie jest to m.in. renesansowa synagoga i ruiny zamku Oleśnickich, a w Kazimierzu Dolnym przepiękny renesansowy rynek i liczne spichlerze. Historyczne znaczenie : Oba miasta mają bogatą i ważną historię. Pińczów był m.in. ważnym ośrodkiem reformacji w XVI wieku, a Kazimierz Dolny rozwijał się dzięki handlowi zbożem na Wiśle.

: Oba miasta mają bogatą i ważną historię. Pińczów był m.in. ważnym ośrodkiem reformacji w XVI wieku, a Kazimierz Dolny rozwijał się dzięki handlowi zbożem na Wiśle. Malownicze położenie: Oba miasta położone są w atrakcyjnych krajobrazowo regionach. Pińczów leży w dolinie Nidy, a Kazimierz Dolny na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły.

15

Czy wiesz, że Pińczów leży nad „Polskimi Tropikami”?

Choć Polska nie kojarzy się z gorącymi nurtami, Pińczów ma pod tym względem ogromne szczęście. Miasto położone jest w zakolu Nidy, która dumnie nosi miano najcieplejszej rzeki w Polsce.

Dlaczego Nida jest tak wyjątkowa?

Słoneczna rzeka : Nida jest rzeką nizinna, dość płytką i leniwą. Dzięki temu, że jej koryto jest mocno wyeksponowane na działanie promieni słonecznych, woda nagrzewa się błyskawicznie.

: Nida jest rzeką nizinna, dość płytką i leniwą. Dzięki temu, że jej koryto jest mocno wyeksponowane na działanie promieni słonecznych, woda nagrzewa się błyskawicznie. Letnie temperatury : W upalne dni temperatura wody w Nidzie potrafi przekroczyć 25-27°C, co czyni ją idealnym miejscem do kąpieli.

: W upalne dni temperatura wody w Nidzie potrafi przekroczyć 25-27°C, co czyni ją idealnym miejscem do kąpieli. Raj dla kajakarzy: To właśnie dzięki ciepłej wodzie i malowniczym meandrom, spływy kajakowe w okolicach Pińczowa cieszą się opinią najbardziej komfortowych w kraju.

Co warto zobaczyć w Pińczowie? Najciekawsze atrakcje turystyczne

Jeśli planujesz wycieczkę do Pińczowa, koniecznie zobacz te miejsca. Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych propozycji:

Renesansową kaplicę św. Anny , stojącą na wzgórzu z przepięknym widokiem na miasto i dolinę Nidy. Panorama ta zachwycała wielu, w tym pisarza Adolfa Dygasińskiego, który uwiecznił ją w swoich utworach

, stojącą na wzgórzu z przepięknym widokiem na miasto i dolinę Nidy. Panorama ta zachwycała wielu, w tym pisarza Adolfa Dygasińskiego, który uwiecznił ją w swoich utworach Renesansową synagogę z końca XVI wieku na Mirowie , uważaną za perłę architektury żydowskiej w Polsce i jeden z najstarszych zachowanych zabytków kultury starozakonnych. W jej wnętrzach zachowały się manierystyczny Aron ha-kodesz, fragmenty hebrajskich sentencji i malowideł

, uważaną za perłę architektury żydowskiej w Polsce i jeden z najstarszych zachowanych zabytków kultury starozakonnych. W jej wnętrzach zachowały się manierystyczny Aron ha-kodesz, fragmenty hebrajskich sentencji i malowideł Dom Ariański , budynek z dekoracyjną rustyką, tradycyjnie nazywany „Drukarnią ariańską”

, budynek z dekoracyjną rustyką, tradycyjnie nazywany „Drukarnią ariańską” Kościół Nawiedzenia NMP pojawił się w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska

pojawił się w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska Rynek: Centralny plac miasta z zachowaną zabytkową zabudową, w tym kamienicami z XIX i XX wieku. Warto pospacerować po rynku i poczuć atmosferę miasta.

Pińczów, choć mniejszy od Kazimierza Dolnego, oferuje bogactwo historycznych i kulturowych atrakcji, które z pewnością zainteresują każdego odwiedzającego.