Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 lutego, tuż po godzinie 11:00. Sytuacja wyglądała dramatycznie – palec był mocno spuchnięty, a narastający ucisk biżuterii powodował ból i realne ryzyko zaburzenia krążenia. Gdy domowe sposoby zawiodły, jedyną nadzieją okazał się specjalistyczny sprzęt strażaków.

Operacja z „chirurgiczną” precyzją

Choć strażacy na co dzień kojarzą się z gaszeniem pożarów i wycinaniem ofiar z rozbitych aut, tym razem musieli wykazać się niezwykłą delikatnością. Użycie zbyt dużej siły mogło doprowadzić do skaleczenia lub trwałego urazu palca.

Działania wymagały dużej ostrożności i precyzji. Strażacy, korzystając ze specjalistycznych narzędzi, przeprowadzili operację przecięcia obrączki – relacjonuje mł. kpt. Rafał Maciejczak z PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Dzięki profesjonalizmowi ratowników, biżuterię udało się bezpiecznie usunąć. Kobieta mogła opuścić jednostkę z wyraźną ulgą, bez dalszych dolegliwości zdrowotnych.

Co zrobić, gdy obrączka nie chce zejść? (Poradnik)

To zdarzenie to ważna lekcja dla każdego z nas. Co robić w podobnej sytuacji, zanim udamy się po pomoc do służb?

Zimna woda i lód. Opuchlizna często schodzi pod wpływem niskiej temperatury. Zanurz dłoń w lodowatej wodzie na kilka minut.

Ręka w górę. Trzymanie dłoni powyżej linii serca pomaga odprowadzić krew i zmniejszyć obrzęk.

Metoda „na nitkę". To sprawdzony trik polegający na owinięciu palca cienką nicią dentystyczną lub tasiemką, co pozwala „przesunąć" biżuterię przez kostkę.

Lubrykacja. Mydło, olej, czy płyn do naczyń to podstawa, ale działają tylko przy lekkiej opuchliźnie.

Kiedy dzwonić po pomoc?Jeśli palec staje się siny, zimny lub tracisz w nim czucie – nie zwlekaj. Tak jak w przypadku mieszkanki Skarżyska, czas ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia martwicy tkanek.

Strażacy – nie tylko do ognia

Sytuacja ze Skarżyska-Kamiennej przypomina, że straż pożarna to formacja niezwykle wszechstronna. Pomoc w zdjęciu biżuterii, uwięzione zwierzęta czy pomoc seniorom w trudnych sytuacjach bytowych to stały element ich służby. Warto o tym pamiętać i doceniać ich gotowość do działania w każdej, nawet najmniejszej ludzkiej tragedii.