W minioną sobotę około godziny 22:00 w Starachowicach funkcjonariusze ze starachowickiej drogówki zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Styl jazdy kierującego, jak i pora roku, w której poruszał się mężczyzna, wzbudziły podejrzenie mundurowych. Kierujący jednośladem natychmiast został zatrzymany do kontroli. Badanie alkomatem wykazało ponad jeden promil alkoholu w jego organizmie. W związku z tym funkcjonariusze za popełnione wykroczenie ukarali 40-latka mandatem karnym w wysokości 2500 złotych - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.