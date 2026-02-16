Kierowca hulajnogi zatrzymany w Starachowicach. 40-latek był pijany
Do zdarzenia doszło w sobotni (14.02) wieczór na ulicy Hutniczej w Starachowicach. Funkcjonariusze drogówki, patrolujący ulice miasta, zwrócili uwagę na mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną.
W minioną sobotę około godziny 22:00 w Starachowicach funkcjonariusze ze starachowickiej drogówki zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Styl jazdy kierującego, jak i pora roku, w której poruszał się mężczyzna, wzbudziły podejrzenie mundurowych. Kierujący jednośladem natychmiast został zatrzymany do kontroli. Badanie alkomatem wykazało ponad jeden promil alkoholu w jego organizmie. W związku z tym funkcjonariusze za popełnione wykroczenie ukarali 40-latka mandatem karnym w wysokości 2500 złotych - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.
Przypominamy, że kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny (na przykład rower lub hulajnoga elektryczna) przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, jest wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym w kwocie 1000 i 2500 złotych. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Zimą warunki na drogach są szczególnie trudne, dlatego każda nieodpowiedzialna decyzja może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji - dodaje Kusiak.
