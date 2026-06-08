Komfort pod znakiem „PSI II”

Najnowsza inwestycja w Świętej Katarzynie to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim funkcjonalność. Przy wejściu na czerwony szlak prowadzący na Łysicę pojawił się nowoczesny punkt obsługi zwiedzających oraz solidny schron przeciwdeszczowy, który zapewni schronienie turystom w razie nagłego załamania pogody. Co ważne dla rowerzystów, zamontowano nowe stojaki, a dla osób dbających o ekologię – estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Wszystkie nowe elementy, w tym 77 przęseł ogrodzenia i charakterystyczny „witacz”, zostały wykonane zgodnie z Parkowym Systemem Informacji II (PSI II). Gwarantuje to spójność wizualną całej infrastruktury na terenie Parku, łącząc tradycyjne materiały z nowoczesnym designem.

Park bez barier. Turystyka dla wszystkich

Jednym z priorytetów modernizacji jest likwidacja barier. Nowa infrastruktura została zaprojektowana z myślą o seniorach oraz osobach ze szczególnymi potrzebami. W Świętej Katarzynie zamontowano m.in. pięć ławek z oparciami, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a teren wokół nich został odpowiednio utwardzony.

Dyrektorzy Parku podkreślają, że to kolejny krok w stronę tworzenia przestrzeni przyjaznej i czytelnej dla różnych grup turystów. Wcześniej na tym obszarze wykonano już utwardzoną trasę do legendarnego źródełka św. Franciszka oraz nowoczesną leśną toaletę.

i Autor: Świętokrzyski Park Narodowy/ Materiały prasowe Nowa brama na Łysicę. Świętokrzyski Park Narodowy stawia na nowoczesność i dostępność

Edukacja przez zabawę

Modernizacja to także zaproszenie do odkrywania tajemnic przyrody. Na turystów czekają:

Gry edukacyjne dedykowane rodzinom i grupom szkolnym.

dedykowane rodzinom i grupom szkolnym. Światowidy (czterostronne słupy lub pylony informacyjne) oraz nowe tablice informacyjne , które przybliżają unikalne walory gołoborzy i Puszczy Jodłowej.

oraz , które przybliżają unikalne walory gołoborzy i Puszczy Jodłowej. Nowe drogowskazy, które ułatwiają orientację w terenie.

Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe.

Przyszłość regionu. Wielkie plany w Nowej Słupi

Choć zmiany w Świętej Katarzynie robią wrażenie, to dopiero początek wielkich inwestycji ŚPN. W miejscowości Nowa Słupia planowana jest budowa monumentalnego Centrum Edukacyjnego o powierzchni około 3 tys. m². Budynek, którego wygląd będzie nawiązywał do lokalnych pól – słynnych „pasiaków” – zostanie wyposażony w zielony dach z tarasem widokowym oraz interaktywną ekspozycję przyrodniczą.Koszt tego gigantycznego projektu szacowany jest na blisko 72 miliony złotych, a jego oddanie do użytku planowane jest na III kwartał 2028 roku.

Zostań Odkrywcą Szlaków!

Dla tych, którzy już teraz chcą ruszyć w teren, Park przygotował specjalną akcję „Odkrywca Ścieżek Edukacyjnych ŚPN”. Aby wziąć w niej udział, należy zakupić specjalną książeczkę i odwiedzić 8 ścieżek edukacyjnych, zbierając pamiątkowe pieczątki ukryte w drewnianych skrzynkach na trasie. Na najbardziej wytrwałych czekają pamiątkowe odznaki i dyplomy.Pamiętajcie jedynie, że niektóre ścieżki, jak te na Przełęcz Hucką czy św. Mikołaja, są zamykane sezonowo od listopada do marca, aby chronić spokój dzikich zwierząt w trudnym okresie zimowym.