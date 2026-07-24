Ślub w Skarżysku-Kamiennej w ekspresowym tempie. Udzielił go sam Prezydent

Ekspresowy ślub w Skarżysku-Kamiennej

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej wykazali się ogromnym zaangażowaniem i sercem do tak nietypowej sytuacji. Przygotowali wszystkie dokumenty na czas oraz sami wystąpili w roli świadków ceremonii. Po oficjalnej części nie zabrakło ślubnych prezentów, co nadało urzędowemu spotkaniu wyjątkowo ciepłą i serdeczną atmosferę. Nowożeńcom pozostaje życzyć, by ten dynamiczny start był zwiastunem długiego, szczęśliwego życia, a grecka wyspa okazała się dopiero pierwszym z wielu pięknych przystanków na ich wspólnej drodze.

Jeżeli możemy ułatwić komuś życie w tak ważnym momencie, to dlaczego nie? Kiarze i Christopherowi życzę, aby ten ekspresowy początek był zapowiedzią długiego, szczęśliwego, wspólnego życia. A Grecja niech będzie tylko pierwszym z wielu pięknych miejsc na Waszej wspólnej drodze - napisał na swoim fanpage Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej udzielił ślubu w ekspresowym tempie

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej, wszystko udało się zorganizować w ekspresowym tempie. Urzędnicy zostali świadkami, dokumenty były gotowe na czas, a po ceremonii nie zabrakło również ślubnych prezentów.

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Włodarz gminy ma uprawnienia do udzielania ślubu

Warto pamiętać, że w wyjątkowych okolicznościach rola urzędnika USC to nie jedyna opcja – ślubu cywilnego może udzielić również sam prezydent miasta (lub burmistrz czy wójt). Jako kierownik organu wykonawczego gminy posiada on z mocy prawa takie uprawnienia i w szczególnie podniosłych lub nietypowych momentach może osobiście przypieczętować małżeński akt. Dla nowożeńców udział włodarza miasta w ceremonii jest nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale też wyjątkową pamiątką, która nadaje całemu wydarzeniu jeszcze bardziej uroczysty charakter.