Nowe rozwiązania wzdłuż DK42 dla pieszych i rowerzystów

Będzie nowe, bezpieczne połączenie dla pieszych i rowerzystów między Nowym Kazanowem a Końskimi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ogłosiła przetarg na budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi wzdłuż drogi krajowej nr 42 na odcinku o długości ok. 3,9 km. Otwarcie ofert planowane jest 14 kwietnia. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał na zrealizowanie zadania 17 miesięcy licząc od podpisania umowy. To oznacza, że prace będą prowadzone w 2026 i 2027 roku.

Chodnik, ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe zostaną wybudowane przy DK42 w Świętokrzyskiem

Zgodnie z projektem i wydaną w grudniu 2025 roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej inwestycja obejmuje:

budowę odcinków chodnika będącego uzupełnieniem istniejących ciągów pieszych przez Nowy Kazanów o łącznej długości ok. 2 km

budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 1,8 km i szerokości 3 m, zlokalizowanej za rowem drogowym po południowej stronie DK42 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (granica miejscowości Nowy Kazanów) do ronda na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i Zachodniej w Końskich (granica miasta Końskie).

przebudowę dwóch zatok autobusowych w miejscu istniejących przystanków po obu stronach DK42

wyznaczenie trzech przejść dla pieszych na DK 42 i na wlotach dróg podporządkowanych,

budowę oświetlenia dedykowanego dla wymienionych przejść dla pieszych,

przebudowę zjazdów,

budowę kanału technologicznego,

przebudowę/ remont odwodnienia,

wykonanie organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Będzie bezpieczniej między Nowym Kazanowem a Końskimi przy DK42

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego oraz zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszo-rowerowej w Nowym Kazanowie, a także pomiędzy tą miejscowością a Końskimi.

Obecnie za względu na brak ciągłości chodników mieszkańcy poruszają się poboczem drogi, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Dotyczy to w szczególności odcinka leśnego pomiędzy Nowym Kazanowem, a Końskimi, gdzie oprócz licznych rowerzystów, zaobserwowano także osoby na wózkach inwalidzkich czy pieszych z wózkami dziecięcymi. W związku z tym, że w Końskich istnieje infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów, po wykonaniu inwestycji nowa ścieżka pieszo-rowerowa włączyłaby się w istniejącą ścieżkę w tym mieście tworząc dłuższy bezpieczny ciąg - informuje Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA.

