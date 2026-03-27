Strefa relaksu na skarżyskiej Bernatce wzbogaciła się o nowe elementy

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej zyskali właśnie kolejny powód, by spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Projekt „Bernatka OdNowa III – rozbudowa strefy relaksu” dobiegł końca, zamieniając znany teren wypoczynkowy w wielofunkcyjne centrum rekreacji. Od profesjonalnych stref sportowych po komfortowe miejsca do leniuchowania – sprawdziliśmy, co dokładnie się zmieniło. Inwestycja zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Strefa relaksu na Bernatce. Betonowe leżaki i stoły do gry w szachy oraz chińczyka

Głównym założeniem inwestycji było stworzenie przestrzeni, która łączy estetykę z wysoką funkcjonalnością. W ramach prac zamontowano liczne elementy małej architektury, które odmieniły charakter tego miejsca. Największą uwagę przyciągają nowoczesne, betonowe leżaki, które w połączeniu z nowymi ławkami zachęcają do dłuższego odpoczynku w otoczeniu natury. Dla miłośników spokojniejszej rywalizacji przygotowano stoły do gry w szachy oraz chińczyka. To ukłon w stronę starszych mieszkańców oraz rodzin z dziećmi, dla których Bernatka ma być miejscem międzypokoleniowej integracji.

Strefa relaksu na Bernatce w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

Budżet Obywatelski to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców i ich realny wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto. Cieszę się, że mogłem obserwować realizację projektów na różnych etapach – od pomysłu, przez budowę, aż po efekt końcowy. To pokazuje, jak wiele możemy stworzyć we współpracy z mieszkańcami – podkreśla Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Nowy Rozdział Bernatki. Narodziny Noe Parku

Przypomnijmy, że największa zmiana wizerunkowa i funkcjonalna Bernatki wiąże się z pojawieniem prywatnego inwestora i powstaniem Noe Parku. Ten ogromny kompleks rozrywkowo-edukacyjny, inspirowany biblijną historią Arki Noego, powstał na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego. Noe Park ma stać się nowym hitem turystycznym regionu. Park został podzielony na pięć tematycznych stref, nawiązujących do żywiołów oraz rajskiego ogrodu:

Woda – strefa z wodnymi placami zabaw.

Wiatr – strefa z parkiem linowym i karuzelami łańcuchowymi.

Ziemia – strefa z mini zoo, egzotycznymi zwierzętami i figurami zwierząt.

Słońce – strefa z placami zabaw i karuzelami.

Eden – Rajski Ogród, pomyślany jako miejsce spokojnego relaksu dla dorosłych i seniorów.

Historia i funkcja zbiornika Bernatka w Skarżysku-Kamiennej

Zalew, zamknięty jazem, zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, granicząc z terenami leśnymi. W przeszłości był to jeden z popularniejszych ośrodków wypoczynkowych w Skarżysku-Kamiennej, oferując kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego. Czysta woda, duża plaża i bliskość natury przyciągały tłumy.

Niestety, z czasem ośrodek podupadł, a teren wokół zbiornika ulegał degradacji. Mimo to, zalew wciąż pozostawał ważnym miejscem dla lokalnej fauny i flory oraz celowym punktem dla wędkarzy. W ostatnich latach miasto podjęło działania w celu rewitalizacji i uporządkowania terenu, tworząc nową plażę i plac zabaw. Trwają również prace mające na celu gruntowną przebudowę samego zbiornika, w tym zapory i otoczenia.

Bernatka w Skarżysku-Kamiennej zyskuje nowe życie

Zalew staje się tłem dla wydarzeń kulturalnych, takich jak Noc Kupały, łączących słowiańskie tradycje z rodzinnym świętowaniem. Zalew Bernatka w Skarżysku-Kamiennej to przykład udanej rewitalizacji, która połączyła funkcję retencyjną zbiornika z nowoczesnym centrum rozrywki, przywracając temu miejscu rangę ważnego punktu na turystycznej mapie regionu świętokrzyskiego.