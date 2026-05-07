To miejsce, kojarzone dotychczas głównie z malowniczym zalewem i potężną zaporą, wzbogaciło się właśnie o pakiet nowości, które stawiają je na mapie najciekawszych punktów na weekend w Świętokrzyskiem. Tężnia solankowa, ścieżki sensoryczne i plenerowe biblioteki to odpowiedź na rosnące potrzeby turystów szukających balansu między relaksem a aktywnym wypoczynkiem z dziećmi.

Dziś gmina Brody udowadnia, że nowoczesna turystyka to nie tylko wielkie hotele, ale przede wszystkim przemyślana przestrzeń publiczna, która służy zdrowiu, edukacji i integracji lokalnej społeczności.

Zdrowy oddech w sercu Krynek. Tężnia solankowa już działa

Głównym punktem na nowej mapie rekreacyjnej gminy jest tężnia solankowa, zlokalizowana w Krynkach, w sąsiedztwie nowoczesnego Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej (CRiES). Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego obiekt ponownie zaprasza mieszkańców i gości do korzystania z dobrodziejstw specyficznego mikroklimatu.

Inhalacje solankowe to naturalne wsparcie dla organizmu, szczególnie polecane osobom zmagającym się z alergiami, problemami dróg oddechowych czy żyjącym w dużym zapyleniu. Ewa Górska, kierownik CRiES w Krynkach, podkreśla, że "optymalny czas jednej sesji to około 30 do 45 minut. Taki seans nie tylko wspomaga odporność, ale realnie wpływa na redukcję stresu i poprawę samopoczucia". Obok tężni znajdują się tablice informacyjne z zasadami bezpiecznego korzystania, co pozwala każdemu w pełni i bez obaw cieszyć się leczniczą mgiełką.

Ścieżka sensoryczna. Edukacja przez dotyk i bose stopy

Tuż obok tężni powstaje kolejna nowość – ogólnodostępna ścieżka sensoryczna o długości 12 metrów i szerokości 1,5 metra. To projekt, który w idealny sposób łączy funkcję rehabilitacyjną z zabawą. Ścieżka została zaprojektowana tak, by stymulować zmysły poprzez bezpośredni kontakt stóp z różnorodnymi fakturami: kamieniami, piaskiem, drewnem czy szyszkami.

Ścieżka sensoryczna w gminie Brody uczy dzieci kontaktu z naturą i wspiera rozwój motoryczny

Co ciekawe, w przygotowanie inwestycji aktywnie zaangażowali się lokalni uczniowie, którzy pomagali zbierać szyszki wypełniające jeden z segmentów trasy. Chodzenie boso po takich nawierzchniach pobudza receptory znajdujące się w stopach, poprawia koordynację ruchową i działa relaksująco. Jak wskazują specjaliści, taka forma aktywności wspiera integrację sensoryczną i propriocepcję, czyli świadomość pozycji własnego ciała, co jest kluczowe w rozwoju dzieci. To doskonałe uzupełnienie oferty Centrum Rehabilitacji, czyniące teren placówki jeszcze bardziej atrakcyjnym dla rodzin.

Domki na książki, czyli literatura pod chmurką

Trzecim elementem, który zaskoczył turystów podczas tegorocznej majówki, są tzw. domki na książki. To niewielkie, estetyczne obiekty pełniące funkcję bezpłatnych, plenerowych wypożyczalni. Powstały one w dwóch strategicznych lokalizacjach: przy tężni w Krynkach oraz na terenie Centrum Turystycznego w Rudzie, nad Zalewem Brodzkim.

Domek na książki nad Zalewem Brodzkim to zachęta do relaksu z lekturą nad brzegiem wody

Zasada działania jest prosta: każdy może przynieść książkę, przeczytać ją na miejscu – na przykład odpoczywając na kempingu czy przy tężni – a następnie odłożyć na półkę lub wymienić na inną pozycję. Projekt, zainicjowany przez wójta Ernesta Kumka i zrealizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ma na celu promowanie czytelnictwa w nieoczywistych miejscach. "To kolejna z nowości, z myślą o tych, którzy decydują się spędzić czas w naszej gminie "– informują przedstawiciele lokalnej biblioteki.

Weekend w Świętokrzyskiem. Dlaczego warto wybrać Brody?

Inwestycje w mikroatrakcje to widoczny trend, który zmienia oblicze polskiej wsi. Gmina Brody, dysponując takimi walorami jak Zalew Brodzki, rezerwat „Skały w Krynkach” czy Izba Tradycji, tworzy spójną ofertę dla współczesnego turysty. Nowe atrakcje w gminie Brody nie są przypadkowymi elementami – tężnia i ścieżka sensoryczna idealnie korespondują z ofertą nowoczesnego Centrum Rehabilitacji, które oferuje m.in. bieżnię antygrawitacyjną, komorę hiperbaryczną oraz strefę SPA z saunami.

Dla rodzin z dziećmi to idealna baza na weekend. Można tu połączyć aktywność fizyczną nad wodą (park linowy, ścianka wspinaczkowa) z prozdrowotnym relaksem przy tężni i edukacją sensoryczną. Wszystko to w otoczeniu lasów, które stanowią niemal 70% powierzchni gminy.

Biorąc pod uwagę bogatą historię regionu – od starożytnego hutnictwa po XIX-wieczne zabytki techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego – gmina Brody staje się miejscem, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją, tworząc przestrzeń przyjazną dla każdego pokolenia.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy korzystanie z tężni i ścieżki sensorycznej jest płatne? Nie, tężnia solankowa w Krynkach oraz ścieżka sensoryczna są ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców oraz turystów Gdzie dokładnie znajdują się domki na książki? Domki zlokalizowane są w dwóch punktach: przy tężni w Krynkach (obok CRiES) oraz na terenie Centrum Turystycznego w Rudzie nad Zalewem Brodzkim Ile czasu powinien trwać seans w tężni? Zalecany czas inhalacji to 30–45 minut. Przed korzystaniem warto zapoznać się z tablicą informacyjną, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych Co jeszcze warto zobaczyć w gminie Brody? Warto odwiedzić Zalew Brodzki z jego infrastrukturą sportową, rezerwat przyrody „Skały w Krynkach” z unikalnymi formami skalnymi oraz Izbę Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego mieszczącą się w zabytkowym budynku z 1840 roku.

