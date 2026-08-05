Więcej połączeń do stolicy 4 pociągi na dobę

Z Ministerstwa Infrastruktury napłynęły bardzo dobre wiadomości dla pasażerów ze Starachowic. Zgodnie z zapowiedziami, w nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie pod koniec 2026 roku, na trasie Warszawa – Starachowice – Rzeszów pojawią się dwie dodatkowe pary pociągów. Dzięki tej decyzji dojazd do Warszawy będzie możliwy aż czterema pociągami w ciągu doby, co znacząco poprawi komfort podróży i ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom pracującym lub uczącym się w stolicy.

Wspólny apel 6 miast. Walka o Korytarz Centralny

Mimo pozytywnych zmian w rozkładzie, samorządowcy ze Starachowic, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Tarnobrzega oraz Rzeszowa jednoczą siły, by walczyć o coś więcej – o wpisanie strategicznego połączenia kolejowego do docelowej krajowej sieci kolejowej.Podczas spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim podpisano list otwarty do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka. Samorządowcy przekonują, że utrzymanie i rozwój tego korytarza ma kluczowe znaczenie nie tylko społeczne, ale i gospodarcze.

Na każdym kroku podkreślam, że Starachowice chcą być miastem dobrze skomunikowanym z największymi ośrodkami w kraju. To nie tylko kwestia wygodniejszych podróży, ale przede wszystkim szansa na rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy i większe zainteresowanie inwestorów – podkreśla Prezydent Starachowic Marek Materek

Czas to pieniądz. Warszawa w zasięgu godziny?

Głównym punktem sporu i ambicji samorządów jest budowa nowej linii kolejowej nr 84, która stanowiłaby najkrótszą oś komunikacyjną między Warszawą a Rzeszowem. Prognozy są obiecujące.

Według obecnych założeń, czas przejazdu między Starachowicami a Warszawą wyniósłby ok. 1 godziny i 25 minut.

Samorządowcy walczą jednak o wariant, który skróciłby ten czas do zaledwie 1 godziny (z uwzględnieniem ominięcia lotniska CPK).

Realizacja tego projektu pozwoliłaby również odciążyć linię nr 8 na odcinku Radom – Skarżysko-Kamienna, który obecnie jest bardzo obciążony ruchem pasażerskim i towarowym.

Autor: UM Starachowice/ Materiały prasowe Nowe pociągi na trasie Starachowice – Warszawa już od 2026 roku! Samorządowcy apelują o strategiczną inwestycję

Niepokój o wykluczenie komunikacyjne

Włodarze miast z trzech województw wyrazili niepokój faktem, że pełny korytarz Warszawa – Rzeszów (przez Starachowice) nie został ujęty jako korytarz bazowy w projekcie Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK).

Nasze miasta potrzebują takiego połączenia w najlepszym standardzie, aby rozwijać współpracę między sobą oraz stanowić konkurencyjne ośrodki wzrostu gospodarczego – czytamy we wspólnym apelu.

W odpowiedzi na te działania Ministerstwo Infrastruktury oraz spółka Port Polska (dawniej CPK) zadeklarowały, że region nie zostanie wykluczony komunikacyjnie, a linia przez Starachowice jest brana pod uwagę w planach modernizacyjnych.

Starachowice walczą o przyszłość

Samorządowcy ze Starachowic podkreślają, że nowa infrastruktura to „walka o miejsce na mapie nowoczesnej Polski”. Planowana inwestycja mogłaby zostać uzupełniona o nową łącznicę z centrum miasta oraz zmodernizowaną linię wąskotorową do Iłży, co stworzyłoby spójny system transportowy.„Podpisanie listu otwartego to pierwszy krok w długim procesie zabiegania o realizację inwestycji. Przed nami dalsze rozmowy z administracją rządową” – zapowiada Zastępca Prezydenta Starachowic Marcin Gołębiowski