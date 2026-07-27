Pierwsze rodziny już planują przeprowadzkę

Wśród osób, które jako jedne z pierwszych zamieszkają na nowym osiedlu, jest pani Nikola wraz z trzema córkami: Mają, Gabrysią i Leną. Dziewczynki miały już okazję przetestować osiedlowy plac zabaw i zaprzyjaźnić się z miejscowym kotem, a ich mama planuje aranżację dwupokojowego mieszkania z salonem i aneksem kuchennym. Kolejnym nowym lokatorem jest pan Michał, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, który zamieszka w jednym z lokali w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na jakim etapie są prace budowlane?

Budowa, realizowana przez firmę Kosonóg Budownictwo z Radomia, jest na bardzo zaawansowanym etapie:

Wewnątrz budynków : Trwają intensywne roboty wykończeniowe i instalacyjne. W bloku B1 i B2 zamontowano już drzwi wejściowe i balustrady, trwa montaż osprzętu elektrycznego, oświetlenia oraz armatury sanitarnej. W budynku B3 zakończono układanie płytek ceramicznych i trwają prace szpachlarskie

: Trwają intensywne roboty wykończeniowe i instalacyjne. W bloku B1 i B2 zamontowano już drzwi wejściowe i balustrady, trwa montaż osprzętu elektrycznego, oświetlenia oraz armatury sanitarnej. W budynku B3 zakończono układanie płytek ceramicznych i trwają prace szpachlarskie Na zewnątrz: Wykonawca realizuje prace brukarskie, układa chodniki, miejsca parkingowe oraz opaski wokół budynków. Trwa również budowa zjazdu na teren osiedla, a w najbliższym czasie rozpoczną się nasadzenia drzew i krzewów

Wykonawca realizuje prace brukarskie, układa chodniki, miejsca parkingowe oraz opaski wokół budynków. Trwa również budowa zjazdu na teren osiedla, a w najbliższym czasie rozpoczną się nasadzenia drzew i krzewów Instalacje: Trwają przygotowania do rozruchu nowoczesnych systemów ogrzewania.

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami, pierwsze klucze trafią do najemców jeszcze w okresie wakacyjnym 2026 roku.

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Standard i nowoczesne technologie

Bloki przy ul. Polnej to przykład budownictwa energooszczędnego i ekologicznego. Budynki nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej – ogrzewanie oraz ciepłą wodę zapewnią pompy ciepła wspomagane instalacją fotowoltaiczną. W mieszkaniach zastosowano ogrzewanie podłogowe, a lokatorzy będą mogli indywidualnie sterować temperaturą za pomocą termostatów. Każdy z 36 lokali (o powierzchni od 31 do 60 m²) posiada własny balkon lub taras z ogródkiem na parterze.

Finansowanie i zasady najmu

Całkowity koszt inwestycji to blisko 16 milionów złotych. Gmina Starachowice wykazała się dużą skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych – aż 94% wartości projektu stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Planu Odbudowy. Wkład własny miasta wyniósł zaledwie około 1 miliona złotych.

Oto kluczowe informacje dla zainteresowanych:

Czynsz : Stawka bazowa wynosi od 12 do 13,75 zł za m²

: Stawka bazowa wynosi od 12 do 13,75 zł za m² Dla kogo : Mieszkania przeznaczone są dla mieszkańców Starachowic o niskich i średnich dochodach, którzy spełniają kryteria punktowe (np. aktywność zawodowa, wychowywanie dzieci, niepełnosprawność)

: Mieszkania przeznaczone są dla mieszkańców Starachowic o niskich i średnich dochodach, którzy spełniają kryteria punktowe (np. aktywność zawodowa, wychowywanie dzieci, niepełnosprawność) Kolejka: Na liście oczekujących na lokale komunalne w Starachowicach znajduje się obecnie około 140 wniosków.

Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę sytuacji mieszkaniowej w mieście, ale także zagospodarowanie miejskich terenów na osiedlu Łazy w sposób nowoczesny i społecznie odpowiedzialny.

Żywiołowe i uśmiechnięte dziewczynki Maja, Gabrysia i Lena już wkrótce wspólnie ze swoją mamą Nikolą zamieszkają w jednym z trzech bloków mieszkalnych przy ulicy Polnej - mówi prezydent Marek Materek. Nowy rozdział w swoim życiu dziewczyny napiszą w nowym mieszkaniu dwupokojowym z salonem z aneksem kuchennym. Choć na razie mieszkanie nie jest umeblowane to jednak już w głowie są plany jak rozmieścić łóżka, telewizor, szafy, a w swoim ogródku przy tarasie sympatyczne siostry widzą miejsce dla basenu i trampoliny. Jako pierwsze przetestowały już plac zabaw, a także przy okazji zaprzyjaźniły się z czarnym kotkiem.

Dziś inwestycję przy Polnej w Starachowicach odwiedzili: Tomasz Lewandowski Podsekretarza Stanu w Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Posła na Sejm RP Andrzeja Szejny, którzy przy okazji wizyty w Starachowicach zwiedzili również inne nasze inwestycje.