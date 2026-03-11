Książka, do której można wejść

Najważniejszym punktem zmian jest gruntowna przebudowa flagowej wystawy „Bajkowy Świat”. Nowa koncepcja zwiedzania została zaprojektowana tak, aby odwzorowywać czynność czytania książki – goście będą przechodzić przez wielką, magiczną okładkę, a każda kolejna przestrzeń stanie się nowym rozdziałem spójnej opowieści. Te unikalne strefy tematyczne pozwolą dzieciom i dorosłym na interaktywne odkrywanie kolejnych fragmentów baśniowego uniwersum. Co istotne, cała wystawa została zaplanowana bez barier architektonicznych, co czyni ją dostępną dla każdego odbiorcy.

Magia w każdym zakątku

Modernizacja obejmuje również zmiany wizerunkowe i funkcjonalne głównego budynku:

Hol główny. Pojawią się w nim nowe, klimatyczne strefy, Baśniowy Las oraz Strefa Mgieł, które mają wprowadzać gości w świat wyobraźni już od progu.Sklepik. Zyska nową aranżację z przeskalowanymi elementami dekoracyjnymi, takimi jak ogromne grzyby i konwalie.Kino Szkatułka. Przechodzi modernizację obejmującą wymianę foteli i wykładziny oraz instalację pętli indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnościami słuchu.Infrastruktura. Trwa renowacja elewacji budynku głównego, „Kuźni” oraz zewnętrznych podestów, co poprawi trwałość i estetykę obiektu.

Odkrywanie tajemnic ogrodu

Zmiany wykraczają poza mury budynku. W ogrodzie Europejskiego Centrum Bajki powstaje nowa ścieżka edukacyjna inspirowana „120 przygodami Koziołka Matołka”. Miłośnicy tradycji będą mogli odwiedzić nową „Kuźnię”, gdzie kowal umożliwi zwiedzającym własnoręczne wybicie pamiątkowej monety. Przestrzeń ogrodu ozdobią również rzeźby z brązu przedstawiające Koziołka Matołka i jego towarzyszy. Dodatkowo, w ramach projektu „Kaczka Dziwaczka w Pacanowie”, zadbano o ekologię, instalując budki lęgowe i roślinność filtrującą wodę w pobliskim stawie.

Innowacje organizacyjne i dostępność

Centrum Bajki stawia nie tylko na nowe eksponaty, ale i na innowacje w zarządzaniu. Od 1 stycznia 2026 roku wprowadzono pilotażowy, czterodniowy tydzień pracy, co oznacza, że w 2026 roku instytucja jest nieczynna w każdy poniedziałek.

Obecnie, ze względu na trwające prace, niektóre atrakcje, takie jak „Bajkowy Świat”, „Mały Teatr” czy „Kraina Soria Moria”, są czasowo niedostępne dla zwiedzających. Goście mogą jednak wciąż korzystać z bogatej oferty Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki”, który pozostaje otwarty.

Całkowita wartość głównej inwestycji modernizacyjnej wynosi ponad 11,4 miliona złotych, z czego blisko 6,7 miliona złotych pochodzi z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego. Dzięki tym środkom Pacanów umacnia swoją pozycję jako nowoczesna Europejska Stolica Bajek, gotowa na spotkanie z nowymi pokoleniami odkrywców.