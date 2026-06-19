Urbex to forma aktywności polegająca na eksplorowaniu opuszczonych, zrujnowanych, zapomnianych, niedostępnych czy ukrytych budynków i instalacji stworzonych przez człowieka. Celem osób uprawiających urbex jest filmowanie, fotografowanie lub po prostu zdobywanie informacji dotyczących danego miejsca. Wszystko odbywa się bez ingerencji w jego stan, zgodnie z zasadą take only pictures, leave only footsteps (zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko ślady stóp).

4 urbexowe miejsca w Świętokrzyskiem

Dziś zaglądamy do 4 miejsc w regionie świętokrzyskim. Prezentujemy opuszczony, stary szpital, 100-letnią szkolę, dom z 1881 roku i najstarszy budynek mieszkalny w Starachowicach.

Dom z 1881 roku nieopodal Starachowic

Dwie Moniki ze Starachowic - germanistka i anglistka wspólnie podróżują po ziemi świętokrzyskiej oraz Polsce w poszukiwaniu zapomnianych miejsc, skazanych przez czas na zagładę, a w szczególności opuszczonych dworów i pałacy. Pasjonatki historii i kultury tworzą dokumentację fotograficzną swoich wypraw, zgłębiają historię odwiedzanych miejsc, odkrywają ich tajemnice i sekrety. Podczas wspólnych wypraw szukają informacji na temat dawnych mieszkańców i gospodarzy. Dziś wraz z nimi zaglądamy do opuszczonego domu z 1881. Mieszkał w nim pan Stanisław, rocznik 1904. Gospodarza, jego syna Kazimierza i psa Fryca już nie ma, ale ich dom skrywa murszejące dowody, że kiedyś byli.

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Stary szpital w Starachowicach

Pierwsze wzmianki dotyczące budowy szpitala w Starachowicach (wtedy jeszcze w Wierzbniku) sięgają początków XX w. Swego czasu był jedną z najlepiej wyposażonych placówek regionu kieleckiego. Stopniowo powiększano szpital o nowe oddziały. Aż do roku 2008 kiedy to rozpoczęto przenoszenie oddziałów szpitalnych do nowej placówki. Rok później budynek był już opustoszały.

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Opuszczona 100-letnia szkoła na Ponidziu

Dwór z XIX wieku a w nim przedwojenna szkoła. Zamknięto ją zanim orzeł odzyskał koronę. "Ubolewam, że mimo dociekania, nic konkretnego ani o czasach dworskich ani oświatowych tego miejsca nie wiem - mówi Monika Wierzbicka, która zwiedziła te wnętrza. Jednak na pewno wiem, że była to jedna z tych naj wypraw urbexowych. Od początku miałam duże oczekiwania i nie było zawodu".

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Najstarszy budynek w Starachowicach

Budynek przy ulicy Sportowej 18 w Starachowicach stanowi relikt osiedla robotniczego. Był budowany w latach, 1836 – 1842 jako element tak zwanego Osiedla Hutniczego. Osiedle składało się z 26 domów. Jego budowa rozpoczęła się w 1836 roku i jest pamiątką dawnego osiedla hutniczego w naszym mieście. Niszczejący budynek przy ulicy Sportowej to jedna z pamiątek hutniczego dziedzictwa Starachowic, który doczekał się nowego rozdziału w swojej historii. Najstarszy budynek mieszkalny w mieście zmienia swojego właściciela, który już zapowiada jego remont, a w kolejnym kroku przekazanie go lokalnej społeczności. Dzięki uprzejmości nowych właścicieli zajrzeliśmy do wnętrza.

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Jak szukać miejsc do Urbexu?

Przede wszystkim polecamy Wam Internet, który jest cennym narzędziem, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji na temat opuszczonych miejsc. Można tez prowadzić własne obserwacje, spędzić trochę czasu spacerując po mieście lub okolicy, uważnie obserwując budynki, infrastrukturę i otoczenie. Na urbex warto zabrać aparat fotograficzny lub kamerę, aby uwiecznić obraz danego miejsca. Równie przydatny będzie wodoodporny notes i długopis.

Quiz. Rozpoznaj miasto województwa świętokrzyskiego po opisie Pytanie 1 z 20 To świętokrzyskie miasteczko jest najmniejsze w Polsce Kazimierza Wielka Opatowiec Opatów Następne pytanie