Kraksa na Ostrowieckiej w Starachowicach. Osobowe Audi wypadło z drogi i zatrzymało się na ogrodzeniu

Do kolizji dwóch aut: osobowego Audi i dostawczego Renault doszło dziś (03.08) po południu na ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach. W wyniku kolizji osobowe auto zjechało do przydrożnego rowu i zatrzymało się na ogrodzeniu. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.