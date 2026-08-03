Kraksa na Ostrowieckiej w Starachowicach. Osobowe Audi wypadło z drogi i zatrzymało się na ogrodzeniu

Do zdarzenia doszło kilkanaście minut po godzinie 13:00 na drodze krajowej numer 42, dokładnie na ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa marki Renault najechał na tył pojazdu Audi, które wjechało do rowu i zatrzymało się na betonowym ogrodzeniu - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.
Kolizja na DK 42 w Starachowicach
Za kierownicą busa siedział 26-latek, natomiast osobowe Audi prowadził 65-latek. Obu mężczyznom w tym zdarzeniu na szczęście nic się nie stało, kierowcy byli trzeźwi. W tej chwili na miejscu pracują policjanci.