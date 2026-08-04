To największa plaża w Świętokrzyskiem. Krystaliczna woda i sosnowy mikroklimat

Sercem tego miejsca jest zalew o powierzchni ponad 57 hektarów, otoczony gęstymi, żywicznymi lasami sosnowymi. To właśnie ten unikalny mikroklimat, nasycony olejkami eterycznymi, sprawia, że wypoczynek tutaj ma niemal uzdrowiskowy charakter i przyciąga rzesze turystów spragnionych czystego powietrza.

Dlaczego Sielpia od dekad nie traci na popularności, a w upalne weekendy znalezienie wolnego miejsca na piaszczystej plaży graniczy z cudem? Sprawdziliśmy, co oferuje największe letnisko w regionie, jakie nowości czekają na turystów w 2026 roku i dlaczego warto tu przyjechać nie tylko dla samego opalania.

Plaża jak nad Bałtykiem i krystaliczna woda

Największym magnesem Sielpi jest bez wątpienia rozległa, piaszczysta plaża, która swoją wielkością i jakością piasku może śmiało konkurować z nadmorskimi kurortami. Zbiornik posiada doskonale rozwiniętą linię brzegową z drewnianymi kładkami, molo i malowniczymi wysepkami, do których można dotrzeć wpław lub wypożyczonym sprzętem.

Bezpieczeństwo kąpiących się jest tu priorytetem – nad zalewem funkcjonuje strzeżone kąpielisko z wyznaczoną strefą w wodzie i stałą opieką ratowników. Rodzice doceniają szczególnie wydzielone miejsca do kąpieli dla dzieci, gdzie woda jest płytka i bezpieczna.

Co z jakością wody? Tutaj Sielpia nie ma się czego wstydzić. Raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego od lat klasyfikują tutejsze wody jako te o „doskonałej jakości”. Regularne badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co w przypadku sztucznych zbiorników wcale nie jest regułą.

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Od żołnierzy WOP do wielkiej rewitalizacji

Historia zalewu w Sielpi jest równie ciekawa jak samo miejsce. Zbiornik został utworzony na rzece Czarnej Koneckiej w latach 60. ubiegłego wieku z inicjatywy ówczesnych władz państwowych. Przy jego budowie pracowali żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza wspierani przez harcerzy, a oficjalne otwarcie nastąpiło w 1962 roku.

W ostatnich latach Sielpia przeszła ogromną metamorfozę dzięki wartej około 15 milionów złotych rewitalizacji. Prace objęły m.in. modernizację brzegów, pogłębienie czaszy zbiornika oraz budowę nowych kładek i infrastruktury spacerowej. Jedną z najnowszych atrakcji ma być wielokondygnacyjna, drewniana wieża widokowa we wschodniej części zalewu, z której będzie można podziwiać panoramę całej okolicy.

Aktywny wypoczynek. Nie tylko leżenie plackiem

Dla tych, którzy nie potrafią spędzić całego dnia na ręczniku, Sielpia przygotowała bogatą ofertę sportową. Tutejsze wypożyczalnie sprzętu wodnego dysponują setkami jednostek: od klasycznych kajaków i łodzi wiosłowych, po nowoczesne, czteroosobowe rowerki wodne i żaglówki. Opłynięcie całego zbiornika i wizyta na jego wyspach to obowiązkowy punkt każdego turnusu.

Na lądzie czekają kolejne wyzwania. Przez miejscowość przebiega prestiżowy Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, łączący Sielpię z okolicznymi lasami i miastem Końskie. Fani dwóch kółek mogą wybrać m.in. 42-kilometrową pętlę „Dookoła Końskich”, która prowadzi przez malownicze tereny i zabytkowe miejscowości.

Dla miłośników adrenaliny przygotowano park linowy z czterema trasami o zróżnicowanym stopniu trudności oraz wesołe miasteczko. W 2025 roku ofertę rozrywkową wzbogaciły nowe atrakcje, takie jak ekstremalna karuzela „Extreme Monster” dla fanów przeciążeń oraz nowoczesne autka na autodromie.

Gdzie zjeść i gdzie spać? Baza turystyczna Sielpi

Sielpia dysponuje prawdopodobnie najbogatszą bazą noclegową w całym województwie świętokrzyskim. Turyści mogą wybierać między nowoczesnymi hotelami z ofertą wellness, takimi jak całoroczny „Akwamaryn”, a licznymi ośrodkami domków letniskowych. Wiele z nich, jak choćby Ośrodek Regent, nastawionych jest wyłącznie na pobyty rodzinne, oferując ogrodzone place zabaw i baseny.

Gastronomia w Sielpi to prawdziwy miks smaków. Przy głównym deptaku i plaży znajdziemy dziesiątki punktów małej gastronomii z zapiekankami i goframi, ale też klasyczne restauracje serwujące kuchnię polską i włoską. Warto odwiedzić m.in. restaurację „Leśniczanka” słynącą z domowych obiadów czy „Wypasioną Pizzerię”. Lokalnym specjałem, którego warto spróbować po dniu spędzonym nad wodą, jest tradycyjny żurek na zakwasie oraz grillowane kiełbasy z tutejszych Grill Chat.

Logistyka i ceny. Co warto wiedzieć przed przyjazdem?

Dojazd do Sielpi jest stosunkowo prosty. Miejscowość leży przy drodze wojewódzkiej nr 728, około 10 km od Końskich i 40 km od Kielc. Z większych miast regionu kursują prywatne busy oraz autobusy PKS.

Kwestią, która co roku budzi emocje, są parkingi. Główny parking centralny w Sielpi jest płatny – za cały dzień postoju zapłacimy 20 zł w tygodniu oraz 30 zł w weekendy. Zarządca terenu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich, rozważa wprowadzenie opłat godzinowych, co byłoby ukłonem w stronę osób przyjeżdżających tylko na krótki spacer. Alternatywą jest około 200 bezpłatnych miejsc postojowych wyznaczonych na poboczach zmodernizowanych ulic Staszica czy Wjazdowej.

Sezon kąpielowy w Sielpi oficjalnie trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. W tym czasie ratownicy dyżurują codziennie w godzinach 10:00–18:00.

Atrakcje w okolicy. Gdy słońce schowa się za chmury

Sielpia to doskonała baza wypadowa do zwiedzania północnej części regionu świętokrzyskiego. Tuż przy zalewie znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego, zlokalizowane w murach XIX-wiecznej walcowni i pudlingarni. Choć obecnie obiekt bywa okresowo zamykany ze względu na prace remontowe, warto zobaczyć z zewnątrz potężne, ośmiometrowe koło wodne, które jest unikatem na skalę europejską.

W promieniu 30–40 kilometrów znajdziemy inne turystyczne hity:

Oblęgorek – z pałacykiem Henryka Sienkiewicza

Zagnańsk – gdzie rośnie legendarny dąb Bartek

Chęciny – z majestatycznymi ruinami zamku i Jaskinią Raj

Modliszewice – z ruinami obronnego dworu na wyspie.

Zobacz Chęciny na zdjęciach

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Dla kogo jest Sielpia?

To miejsce uniwersalne. Rodziny z dziećmi docenią płytkie zejście do wody, bogatą ofertę animacji i bezpieczne place zabaw. Młodzież i grupy znajomych przyciągają letnie koncerty, dyskoteki oraz bogate życie nocne w centrum kurortu. Z kolei seniorzy i osoby szukające spokoju najlepiej odnajdą się tutaj w dni powszednie lub wczesną jesienią, kiedy lasy sosnowe pachną najintensywniej, a tłumy turystów znikają z deptaków.

Sielpia Wielka to nie tylko plaża. To miejsce z duszą, które mimo komercyjnego charakteru, wciąż potrafi oczarować naturą i unikalnym klimatem. Bez względu na to, czy planujesz weekendowy wypad, czy dwutygodniowe wakacje, „Świętokrzyska Ibiza” ma szansę stać się twoim ulubionym przystankiem na mapie Polski.

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