Inicjatywa wyszła bezpośrednio od samych mieszkańców. Impulsem do działania stał się wpis Henryka Kraski w mediach społecznościowych, w którym padło pytanie o organizację takiego wydarzenia. Na apel odpowiedziała Zuzanna Wojtas, podejmując się koordynacji przygotowań wspólnie z grupą wolontariuszy. Jak podkreślają organizatorzy, tragedie oglądane w serwisach informacyjnych wydają się odległe, jednak gdy dotykają bezpośrednio sąsiadów i znajomych z własnego miasta, nie można pozostać biernym.

Dokładna trasa i harmonogram wydarzenia

Uczestnicy Marszu Pamięci spotkają się w poniedziałek, 23 listopada, o godzinie 17:00. Zmianie uległo pierwotnie rozważane miejsce zbiórki – ze względu na trwający remont miejskiego Rynku, zgromadzenie rozpocznie się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury (OBK).

Trasa przemarszu została wyznaczona ulicami centrum Ostrowca Świętokrzyskiego:

Start (godz. 17:00) : Dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury.

: Dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury. Przejście : Ulica Polna, a następnie ulica Iłżecka.

: Ulica Polna, a następnie ulica Iłżecka. Krótki przystanek : Rejon ulicy Nowej, gdzie zaplanowano chwilę zadumy i wyciszenia.

: Rejon ulicy Nowej, gdzie zaplanowano chwilę zadumy i wyciszenia. Dalsza droga : Ponownie ulica Iłżecka, ulica Okólna oraz Aleja 3 Maja.

: Ponownie ulica Iłżecka, ulica Okólna oraz Aleja 3 Maja. Finał: Parking przy Zakładowym Domu Kultury (ZDK), znajdujący się bezpośrednio naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji.

Ponad podziałami i bez politycznych szyldów

Głównym hasłem wydarzenia są słowa: „Łączy nas pamięć. Jednoczy sprzeciw wobec przemocy”. Organizatorzy od początku kładą nacisk na całkowicie społeczny, apolityczny i godny charakter zgromadzenia.

Podczas marszu nie przewidziano żadnych politycznych wystąpień ani oficjalnych przemówień. Organizatorzy zaapelowali do wszystkich uczestników o przybycie bez barw klubowych, partyjnych czy organizacyjnych. Jedynym symbolem obecności oraz szacunku dla zmarłych ma być przyniesiony ze sobą znicz lub biały kwiat.

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Symboliczny gest wdzięczności dla policji

Zakończenie marszu przed budynkiem komendy policji ma głęboki wymiar symboliczny. Mieszkańcy chcą w ten sposób wyrazić wdzięczność funkcjonariuszom za ich codzienną służbę oraz docenić odwagę i heroiczną postawę policjantów z Krakowa, którzy z narażeniem własnego życia podjęli zdecydowaną interwencję i powstrzymali zamachowca na krakowskim Rynku.

Skrót tragedii. Co wydarzyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie?

Tragedia, której poświęcony jest marsz, rozegrała się w pierwszej dekadzie listopada 2026 roku. Sprawcą był 24-letni Michał Oksiński, mieszkaniec bloku przy ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (rodzina wywodziła się z gminy Waśniów). Z zawodu tokarz, absolwent lokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pracował w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. Od początku roku posiadał pozwolenie na broń sportową i trenował w klubie strzeleckim „Świt” w Starachowicach.

Zbrodnia w rodzinnym domu W nocy z 6 na 7 listopada 2026 roku w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim Michał Oksiński zastrzelił swoich najbliższych: 53-letniego ojca Janusza, 51-letnią matkę Renatę oraz 21-letnią siostrę Magdalenę, studentkę malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W mieszkaniu zastrzelił również dwa domowe koty.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie W sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00, napastnik wjechał samochodem ojca (czarnym subaru) od strony ulicy Sławkowskiej na Rynek Główny w Krakowie. Ubrany w strój moro i kamizelkę kuloodporną otworzył ogień z karabinu do przypadkowych przechodniów. W bagażniku pojazdu miał kilkanaście sztuk broni i amunicję. W wyniku strzelaniny zginęło 6 osób (czterech obywateli Polski oraz obywatele Wielkiej Brytanii i Austrii), a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch interweniujących policjantów.

Finał i pożegnanie ofiar Zamachowiec został postrzelony przez policjantów na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Krakowie, gdzie zmarł w poniedziałek, 9 listopada, o godzinie 4:30 nad ranem.

Zamordowana rodzina Oksińskich została pochowana we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Najbliżsi zmarłych kategorycznie odmówili organizacji pochówku samego sprawcy.