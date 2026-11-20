Bezrobocie w Świętokrzyskiem znów rośnie. Ponad 36 tys. osób bez pracy

Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie pozostawiają wiele miejsca na optymizm. Na koniec września 2026 roku w rejestrach urzędów pracy w województwie świętokrzyskim znajdowało się 36,2 tys. bezrobotnych. To o 4,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu 12 miesięcy przybyło więc około 1,4 tys. osób pozostających bez zatrudnienia.

Pod koniec października liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła natomiast 36 001. Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie osiągnęła we wrześniu 8,5 proc. Dla porównania, średnia dla całego kraju wynosiła w tym czasie 5,8 proc. Oznacza to, że sytuacja w Świętokrzyskiem pozostaje wyraźnie trudniejsza niż w większości Polski.

W końcu września bieżącego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie świętokrzyskim wyniosła 36 200 osób i w stosunku do września poprzedniego roku przybyło bezrobotnych o ponad 4%, to jest o 1400 osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5%, czyli również wzrosła w skali roku o 0,3 punktu procentowego. Województwo świętokrzyskie niezmiennie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia. W jeszcze trudniejszej sytuacji niż świętokrzyskie pozostawały województwa warmińsko-mazurskie i podkarpackie, które odnotowały ponad 9% stopy bezrobocia - informuje Aneta Królik z Urzędu Statystycznego w Kielcach.

Powiatowa mapa nierówności. Dwa bieguny jednego województwa

Ogólny wskaźnik wojewódzki maskuje bardzo silne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi powiatami. Rynek pracy w Świętokrzyskiem wyraźnie dzieli się na strefę względnej stabilizacji wokół stolicy regionu oraz obszary północne i wschodnie, gdzie bezrobocie utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym.

Obszary najwyższego bezrobocia. Liderem niechlubnego rankingu pozostaje powiat opatowski ze stopą bezrobocia na poziomie aż 15,8% (wzrost z 15,2% we wrześniu 2025 r.). Na drugim miejscu znajduje się powiat skarżyski z wynikiem 14,4%, choć tu odnotowano niewielki spadek o 0,4 p.proc. w ujęciu rocznym.

Liderem niechlubnego rankingu pozostaje powiat opatowski ze stopą bezrobocia na poziomie aż 15,8% (wzrost z 15,2% we wrześniu 2025 r.). Na drugim miejscu znajduje się powiat skarżyski z wynikiem 14,4%, choć tu odnotowano niewielki spadek o 0,4 p.proc. w ujęciu rocznym. Najniższe wskaźniki. Najkorzystniejszą sytuacją wyróżnia się powiat buski (5,3%) oraz miasto Kielce (5,4%).

Najkorzystniejszą sytuacją wyróżnia się powiat buski (5,3%) oraz miasto Kielce (5,4%). Gdzie nastąpiło największe pogorszenie? W ujęciu rocznym największy wzrost stopy bezrobocia zanotowano w powiecie jędrzejowskim (o 1,0 p.proc.), a także w powiatach buskim i kazimierskim (po +0,7 p.proc.). Spadek stopnia bezrobocia odnotowano jedynie w powiecie koneckim (o 0,5 p.proc.) i skarżyskim (o 0,4 p.proc.).

Powiat Stopa bezrobocia (wrzesień 2026 r.) Zmiana w ujęciu rocznym (r/r) Powiat opatowski 15,8% +0,6 p.proc. Powiat skarżyski 14,4% -0,4 p.proc. Powiat kazimierski 11,1% – 14,0% +0,7 p.proc. Powiat jędrzejowski 8,1% – 11,0% +1,0 p.proc. Miasto Kielce 5,4% +0,2 p.proc. Powiat buski 5,3% +0,7 p.proc.

Portret świętokrzyskiego bezrobotnego. Życie bez zasiłku i bariera długotrwałości

Dane statystyczne wyraźnie wskazują na utrwalanie się niekorzystnych cech strukturalnych wśród osób poszukujących pracy. Aż 88,8% bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2026 roku (tj. 32,1 tys. osób) nie posiadało prawa do zasiłku. Z kolei według stanu na koniec października udział ten wzrósł do 88,9% (31 994 osoby).

Kluczowe grupy wśród zarejestrowanych bezrobotnych:

Długotrwale bezrobotni. Osoby pozostające w rejestrach powyżej 12 miesięcy stanowią aż 54,5% ogółu. Ich liczba wzrosła w ciągu roku o 15,6%. Mieszkańcy wsi. Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią ponad połowę bezrobotnych – 51,3% we wrześniu i 52,7% w październiku 2026 r. Struktura wiekowa. Młodzież do 30. roku życia stanowi 25,9% zarejestrowanych (w tym osoby do 25 lat to 14,8%). Z kolei osoby powyżej 50. roku życia stanowią 25,5% ogółu, a ich liczebność wzrosła o 9,3% r/r. Brak kwalifikacji i niepełnosprawność. 28,5% bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 7,5% stanowią osoby niepełnosprawne. Ponadto 6,2% to osoby samotnie wychowujące dzieci, a 4,4% posiada Kartę Dużej Rodziny.

Ograniczoną chłonność lokalnego rynku pracy dobitnie ilustruje liczba zgłaszanych ofert. We wrześniu 2026 r. pracodawcy przekazali do urzędów pracy zaledwie 1,0 tys. ofert zatrudnienia. W efekcie na 1 wolne miejsce pracy przypadało średnio aż 26 bezrobotnych. Choć z ewidencji wyrejestrowano we wrześniu 4,1 tys. osób (z czego 65,9% z powodu podjęcia pracy), to odsetek bezrobotnych kierowanych na staże spadł o 3,5 p.proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Sektorowa huśtawka etatów. Kryzys w usługach, stabilizacja w technologiach

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2026 roku wyniosło 117,9 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8% w ujęciu rocznym. Jednak poszczególne branże reagują na sytuację gospodarczą w diametralnie różny sposób.

Gdzie etaty znikały najszybciej?

Zakwaterowanie i gastronomia. Sektor ten odnotował najgłębszą redukcję zatrudnienia – spadek o 14,9% r/r (oraz o 15,5% w porównaniu z sierpniem 2026 r.).

Sektor ten odnotował najgłębszą redukcję zatrudnienia – spadek o 14,9% r/r (oraz o 15,5% w porównaniu z sierpniem 2026 r.). Administrowanie i działalność wspierająca. Redukcja zatrudnienia o 9,4% w skali roku.

Redukcja zatrudnienia o 9,4% w skali roku. Handel i naprawa pojazdów. Spadek o 2,6% r/r.

Spadek o 2,6% r/r. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Spadek o 2,5% r/r.

Gdzie otwierano nowe miejsca pracy?

Informacja i komunikacja (sektor IT) Zwiększenie zatrudnienia o 8,1% r/r.

Zwiększenie zatrudnienia o 8,1% r/r. Dostawa wody i gospodarka odpadami. Wzrost etatów o 4,9% r/r.

Wzrost etatów o 4,9% r/r. Budownictwo. Mimo wyzwań rynkowych odnotowało wzrost zatrudnienia o 2,2% r/r.

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