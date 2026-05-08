Do kolizji na drodze krajowej nr 42 (obwodnica Wąchocka) w Parszowie doszło dziś w godzinach porannych. 45-letni kierowca Mercedesa jadący od strony Starachowic w kierunku Skarżyska-Kamiennej na prostym odcinku drogi w pewnym momencie zasnął, uderzając w metalowe bariery rozdzielające jezdnię. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym, był trzeźwy - powiedziała nam Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.