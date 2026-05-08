Kolizja na nowo otwartym fragmencie obwodnicy Wąchocka
Do pierwszej kolizji na nowym odcinku obwodnicy Wąchocka doszło w piątkowy poranek. W Parszowie samochód osobowy marki Mercedes uderzył w bariery oddzielające jezdnie na wysokości skrętu na Majków. Choć zdarzenie skutkowało wyciekiem płynów eksploatacyjnych, kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu pracowała policja oraz straż pożarna.
Do kolizji na drodze krajowej nr 42 (obwodnica Wąchocka) w Parszowie doszło dziś w godzinach porannych. 45-letni kierowca Mercedesa jadący od strony Starachowic w kierunku Skarżyska-Kamiennej na prostym odcinku drogi w pewnym momencie zasnął, uderzając w metalowe bariery rozdzielające jezdnię. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym, był trzeźwy - powiedziała nam Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.