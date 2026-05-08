Pierwsza kraksa na nowo otwartym odcinku obwodnicy Wąchocka. Mercedes uderzył w barierki

Dawid Bąk
2026-05-08 8:11

W piątek (08.05) około godziny 7:00 na odcinku obwodnicy Wąchocka, który został oddany do użytku kierowców wczoraj po południu, doszło do kolizji. W Parszowie osobowy Mercedes uderzył w barierki oddzielające jezdnie. Kierowcy na szczęście nic poważnego się nie stało.

Kolizja na obwodnicy Wąchocka

i

Autor: KP PSP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Kolizja na nowo otwartym fragmencie obwodnicy Wąchocka

Do pierwszej kolizji na nowym odcinku obwodnicy Wąchocka doszło w piątkowy poranek. W Parszowie samochód osobowy marki Mercedes uderzył w bariery oddzielające jezdnie na wysokości skrętu na Majków. Choć zdarzenie skutkowało wyciekiem płynów eksploatacyjnych, kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu pracowała policja oraz straż pożarna. 

Do kolizji na drodze krajowej nr 42 (obwodnica Wąchocka) w Parszowie doszło dziś w godzinach porannych. 45-letni kierowca Mercedesa jadący od strony Starachowic w kierunku Skarżyska-Kamiennej na prostym odcinku drogi w pewnym momencie zasnął, uderzając w metalowe bariery rozdzielające jezdnię. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym, był trzeźwy - powiedziała nam Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Kolizja na obwodnicy Wąchocka

i

Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe
Starachowice Radio ESKA Google News

Polecany artykuł:

Obwodnica Wąchocka i Parszowa otwarta. Od dziś przejedziemy całą 12-kilometrową…
wypadek
obwodnica wąchocka
Parszów