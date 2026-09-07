Pierwszy w historii autobus przegubowy wkrótce na ulicach Starachowic. Umowa z firmą MAN została podpisana

Umowa podpisana. MAN wyprodukuje autobus przegubowy dla Starachowic

Na realizację zamówienia Gmina Starachowice zabezpieczyła w budżecie kwotę 4 530 893,35 zł brutto. Oferta przedstawiona przez firmę MAN BUS POLSKA SP. Z O.O., z którą zawarto kontrakt, opiewa na 4 254 570,00 zł brutto. Oznacza to oszczędności dla budżetu miasta. Ostateczna cena jest o 276 323,35 zł niższa od pierwotnych szacunków urzędników.

Radości z finalizacji umowy nie krył Prezydent Starachowic, Marek Materek, który zwrócił uwagę na wymiar lokalny tego przedsięwzięcia. Dzięki podpisaniu kontraktu z firmą MAN, nowy autobus przegubowy powstanie w fabryce zlokalizowanej bezpośrednio w Starachowicach.

Spotykamy się dzisiaj po to, żeby podpisać umowę dotyczącą zakupu kolejnego autobusu, który zostanie wyprodukowany w Starachowicach i będzie służył komunikacji miejskiej dla mieszkańców naszego miasta w ramach bezpłatnego transportu publicznego, który organizujemy na terenie Starachowic - powiedział podczas konferencji prasowej Prezydent Marek Materek. Tym razem jest to 18-metrowy autobus przegubowy firmy MAN, który zostanie wyprodukowany właśnie tu, w fabryce MAN-a w Starachowicach. Bardzo się cieszymy, że ten przetarg wygrała lokalna firma. To będzie autobus nowoczesny, niskopodłogowy, elektryczny, którego koszt zakupu wynosi około 4 miliony złotych brutto, natomiast 85% kosztów pokrywamy z dotacji, którą pozyskaliśmy ze środków europejskich.

Na starachowickie ulice wyjedzie pierwszy w historii autobus przegubowy

Zakup nowego przegubowca stanowi element szerzej zakrojonej strategii pod nazwą „Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027. Dla finansów samorządu kluczowy jest fakt, że aż 85% kosztów zakupu nowoczesnego elektryka pokryje dotacja unijna.

Władze miasta stawiają na pełną niezależność energetyczną. W ramach tego samego projektu zaplanowano budowę specjalnych farm fotowoltaicznych. Będą one produkować darmową, zieloną energię przeznaczoną do zasilania floty miejskiej komunikacji.

17

"Przegubowiec" z MAN-a dla Starachowic. 100% niskiej podłogi i elastyczność na trasach

Tabor obsługujący pasażerów w Starachowicach, dzięki nowoczesnym autobusom MAN, jest w 100% niskopodłogowy. To ważne dla codziennych podróży wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców podróżujących z dziećmi w wózkach.

Pojazd będzie wykorzystywany w sposób elastyczny w zależności od pory roku:

W sezonie wakacyjnym: posłuży do przewozu mieszkańców oraz turystów na popularną trasę wypoczynkową nad zalew Lubianka.

Przez pozostałe 10 miesięcy roku: stanie się wsparciem na trasach dowożących uczniów do szkół oraz pracowników do zakładów pracy.

Szósty "elektryk" we flocie komunikacji miejskiej w Starachowicach

Autobus przegubowy firmy MAN, który wkrótce trafi do starachowickiej komunikacji miejskiej, będzie szóstym pojazdem o napędzie elektrycznym. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku na ulice wyjechało pięć fabrycznie nowych "elektryków", o długości 12 metrów. Autobusy wyposażone są w silniki o wysokiej sprawności, pojemne magazyny energii oraz rozwiązania przyjazne pasażerom, w tym osobom o ograniczonej mobilności. W każdym pojeździe znajdują się m.in. elektroniczny system informacji liniowej, monitoring, ładowarki USB oraz system poboru opłat.

Starachowicka flota komunikacji miejskiej liczy obecnie 25 autobusów: