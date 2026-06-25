W Skarżysku-Kamiennej rusza S-K@rta. Bezpłatna komunikacja miejska to dopiero początek

Nowy rozdział w Skarżysku-Kamiennej

To jeden z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych projektów społecznych ostatnich lat w Skarżysku-Kamiennej, które dołącza do grona polskich samorządów, które oferują swoim obywatelom dedykowany program lojalnościowy. Władze miasta właśnie zaprezentowały Skarżyską Kartę Mieszkańca, funkcjonującą pod oficjalną nazwą S-K@rta.

Głównym celem tej inicjatywy jest docenienie i nagrodzenie osób, które związały swoje życie ze Skarżyskiem – to tutaj mieszkają, budują lokalną społeczność i, co kluczowe, rozliczają swoje podatki dochodowe, zasilając miejski budżet.

S-K@rta w Skarżysku-Kamiennej. Dla kogo?

O kartę może wnioskować każdy mieszkaniec, który spełnia łącznie dwa warunki:

Jest zameldowany lub mieszka na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna i rozlicza podatek dochodowy (PIT) w tutejszym Urzędzie Skarbowym (wskazując gminę jako miejsce zamieszkania) LUB rozlicza podatek rolny i zgłosił w KRUS adres na terenie gminy.

Wnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skarżysko-Kamienna i nie posiada zaległości z tego tytułu (na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Karta wydawana będzie osobom od 15. roku życia. Dzieci młodsze korzystają ze zniżek na podstawie współdzielonej ważnej karty rodzica. W imieniu osób niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Posiadacze S-K@rty będą mogli korzystać ze 100-procentowej zniżki na przejazdy komunikacją miejską, a w przyszłości także z kolejnych ulg, preferencji i zniżek oferowanych zarówno przez miasto i jego jednostki, jak i przez partnerów programu. W aplikacji będą publikowane informacje o aktualnych benefitach, wydarzeniach oraz kolejnych ofertach przygotowanych specjalnie dla mieszkańców.

S-K@rta w Skarżysku-Kamiennej w telefonie

Podstawową formą korzystania z programu będzie bezpłatna aplikacja mobilna S-K@rta, dostępna na smartfonach z systemami Android i iOS. To właśnie w niej mieszkańcy będą mieli swoją wirtualną kartę, umożliwiającą korzystanie z przysługujących uprawnień.

Aplikacja mobilna S-K@rta już jest dostępna do pobrania, a od poniedziałku 29 czerwca ruszy możliwość rejestracji w module Karta Mieszkańca:

Google Play – dla urządzeń z systemem Android,

App Store – dla urządzeń z systemem iOS (iPhone).

Zarówno zainstalowanie aplikacji, jak i rejestracja są bardzo łatwe – wystarczy kilka prostych kroków, by w ciągu kilku minut aktywować swoją wirtualną kartę i zacząć korzystać z programu.

Dla osób nie mających możliwości zainstalowania aplikacji, przewidziano także możliwość wyrobienia plastikowej karty mieszkańca. W tym celu należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i wnieść opłatę za wydanie karty fizycznej w wysokości 30,00 zł (z opłaty zwolnione są osoby, które w dniu składania wniosku ukończyły 65 lat).

Każdy uczestnik programu może posiadać wyłącznie jedną kartę mieszkańca – w formie elektronicznej lub plastikowej. Preferowaną formą jest karta elektroniczna dostępna w aplikacji S-K@rta, która jest wygodniejsza w codziennym użytkowaniu i nie wymaga noszenia dodatkowej karty.

Z S-K@rtą w Skarżysku-Kamiennej bezpłatnie komunikacją miejską

Decyzją Prezydenta Miasta, najbliższe trzy miesiące będą czasem wdrożenia nowych rozwiązań i promocji komunikacji publicznej jako wygodnego środka transportu – dlatego od 1 lipca do końca września komunikacja miejsca będzie bezpłatna dla wszystkich.

Pierwsze tygodnie będą okresem przejściowym, który pozwoli mieszkańcom spokojnie zapoznać się z nowym systemem i przekonać się do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Dlatego od 1 lipca do końca września przejazdy autobusami będą bezpłatne dla wszystkich. Chcemy zachęcić mieszkańców do wypróbowania nowych połączeń i częstszych kursów, a jednocześnie dać czas na założenie i aktywację S-K@rty. Wierzę, że wielu mieszkańców przekona się, że autobus może być wygodnym, szybkim i komfortowym środkiem codziennego transportu. Wierzę, że to pierwszy krok do trwałej zmiany naszych codziennych nawyków – mówi Prezydent Miasta Arkadiusz Bogucki.

Autor: UM Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Wdrożenie Karty Mieszkańca jest elementem szerszego programu reorganizacji komunikacji miejskiej. Już 1 lipca, równolegle z uruchomieniem bezpłatnych autobusów, zaczną obowiązywać nowe rozkłady jazdy autobusów miejskich: autobusy będą kursować częściej, a taktowe rozkłady umożliwią pasażerom wygodniejsze i szybsze dotarcie o celu. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają nie tylko nowe narzędzie, ale również konkretną i odczuwalną korzyść już od pierwszego dnia funkcjonowania programu - informuje skarżyski magistrat.

Nowe barwy skarżyskich autobusów. Zdjęcia