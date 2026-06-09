Pilny alert IMGW. Do woj. świętokrzyskiego nadciągają ulewy i potężne ochłodzenie

Alarm pogodowy dla świętokrzyskiego. Czekają nas ulewy i duże ochłodzenie
Początek drugiego czerwcowego tygodnia szykuje się ze stabilną, spokojną pogodą. Będzie przeważnie słonecznie i ciepło. W poniedziałkowe (08.06) popołudnie termometry w regionie świętokrzyskim wskażą 25 stopni. Wtorek (09.06) zapowiada się parny i duszny, co będzie sygnałem do poważnych zmian w pogodzie. Jutro maksymalnie na skali nawet do 27 kresek, po południu i wieczorem pojawią się w województwie świętokrzyskim gwałtowne burze, które przyniosą intensywne opady deszczu i silne podmuchy wiatru. Sumy opadów, mogą sięgać nawet 100 litrów na metr kwadratowy.
W Świętokrzyskiem spadnie dużo deszczu. Od środy załamanie pogody
Jednym z regionów narażonych na intensywne opady deszczu jest woj. świętokrzyskie. Najświeższe prognozy są niepokojące ponieważ od środy deszcz może padać nieustannie przez kilka dni. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Wielogodzinne ulewy, mogą przynieść gwałtowny wzrost stanów wody w świętokrzyskich rzekach. Przy tak intensywnym deszczu ziemia nie będzie w stanie przyjmować wody w tak szybkim tempie, co niesie ze sobą bezpośrednie ryzyko lokalnych podtopień – zwłaszcza w obniżeniach terenu i na miejskich ulicach.
Burza w Starachowicach (czerwiec 2024). Zdjęcia
Do świętokrzyskiego zbliżają się ulewy. Padać może nawet kilka dni
Prognozy pogody i trajektorie niżów barycznych rządzą się swoimi prawami, w których nawet najmniejsze odchylenie ma kolosalne znaczenie. Wystarczy, że system przesunie się o zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, by całkowicie zmienić mapę zagrożeń – sprawiając, że jedne regiony odetchną z ulgą, podczas gdy inne będą musiały zmierzyć się z podtopieniami dróg, zabudowań czy pól uprawnych. Mieszkańcy regionu powinni na bieżąco śledzić komunikaty i zabezpieczyć swoje mienie.
Jak przygotować się na intensywne opady deszczu?
W czasie intensywnych opadów deszczu i burz, zadbaj o własne bezpieczeństwo. Pamiętaj też o właściwym zabezpieczeniu mienia. Słuchaj poleceń służb - apeluje policja.
Jak zachowywać się podczas burz i ulew?
- Słuchaj aktualnych prognoz pogody – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi
- Ulewę najlepiej przeczekać w pomieszczeniu
- Usuń z balkonów, parapetów i okien przedmioty, które mogą zamoknąć bądź zostać uszkodzone
- Zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,
- Jeżeli twój dom znajduje się na obniżonym terenie, zabezpiecz drzwi workami z piaskiem
- Unikaj przebywania w najniższych kondygnacjach budynków (np. piwnicach), gdyż mogą zostać zalane. W miarę możliwości usuń z nich wartościowe przedmioty i urządzenia elektryczne
- Jeśli korzystasz z parkingu podziemnego, w którym przy silnych opadach gromadzi się woda, wyprowadź z niego swój samochód
- Jeśli akurat jedziesz samochodem, unikaj tuneli i dróg znajdujących się na obniżonym terenie
- Unikaj przebywania w pobliżu małych zbiorników wodnych (cieków, potoków, rowów melioracyjnych), gdyż szybciej mogą wezbrać
- Jeżeli jesteś zarządcą obiektu, sprawdź czy jest on przygotowany do przyjęcia i odprowadzenia dużej ilości wody. Wypompuj wodę ze zbiorników wyrównawczych i sprawdź drożność spływów wody terenu działki do kanalizacji deszczowej, zbiorników wyrównawczych czy rowów