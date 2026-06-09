Pilny alert IMGW. Do woj. świętokrzyskiego nadciągają ulewy i potężne ochłodzenie

Alarm pogodowy dla świętokrzyskiego. Czekają nas ulewy i duże ochłodzenie

Początek drugiego czerwcowego tygodnia szykuje się ze stabilną, spokojną pogodą. Będzie przeważnie słonecznie i ciepło. W poniedziałkowe (08.06) popołudnie termometry w regionie świętokrzyskim wskażą 25 stopni. Wtorek (09.06) zapowiada się parny i duszny, co będzie sygnałem do poważnych zmian w pogodzie. Jutro maksymalnie na skali nawet do 27 kresek, po południu i wieczorem pojawią się w województwie świętokrzyskim gwałtowne burze, które przyniosą intensywne opady deszczu i silne podmuchy wiatru. Sumy opadów, mogą sięgać nawet 100 litrów na metr kwadratowy.

W Świętokrzyskiem spadnie dużo deszczu. Od środy załamanie pogody

Jednym z regionów narażonych na intensywne opady deszczu jest woj. świętokrzyskie. Najświeższe prognozy są niepokojące ponieważ od środy deszcz może padać nieustannie przez kilka dni. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Wielogodzinne ulewy, mogą przynieść gwałtowny wzrost stanów wody w świętokrzyskich rzekach. Przy tak intensywnym deszczu ziemia nie będzie w stanie przyjmować wody w tak szybkim tempie, co niesie ze sobą bezpośrednie ryzyko lokalnych podtopień – zwłaszcza w obniżeniach terenu i na miejskich ulicach.

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Do świętokrzyskiego zbliżają się ulewy. Padać może nawet kilka dni

Prognozy pogody i trajektorie niżów barycznych rządzą się swoimi prawami, w których nawet najmniejsze odchylenie ma kolosalne znaczenie. Wystarczy, że system przesunie się o zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, by całkowicie zmienić mapę zagrożeń – sprawiając, że jedne regiony odetchną z ulgą, podczas gdy inne będą musiały zmierzyć się z podtopieniami dróg, zabudowań czy pól uprawnych. Mieszkańcy regionu powinni na bieżąco śledzić komunikaty i zabezpieczyć swoje mienie.

Jak przygotować się na intensywne opady deszczu?

W czasie intensywnych opadów deszczu i burz, zadbaj o własne bezpieczeństwo. Pamiętaj też o właściwym zabezpieczeniu mienia. Słuchaj poleceń służb - apeluje policja.

Jak zachowywać się podczas burz i ulew?