Pociąg zatrąbił a kierowca ruszył. Nietypowa kraksa na przejeździe kolejowym w pow. koneckim

Dawid Bąk
2026-05-12 8:41

W miejscowości Ruda Białaczowska doszło dziś (12.05) rano do kolizji samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w wyniku nieporozumienia. Kierowca auta zinterpretował sygnał dźwiękowy ruszającego ze stacji składu jako przyzwolenie na przejazd, po czym uderzył w bok pociągu. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Nietypowa pomyłka na przejeździe kolejowym w powiecie koneckim

Do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem doszło około godziny 8:00 na przejeździe kolejowym w miejscowości Ruda Białaczowska. Pociąg ruszał ze stacji i zatrąbił. Kierowca zinterpretował to jako znak, że może jechać. 

Pociąg ruszał właśnie ze stacji i nadał sygnał dźwiękowy. Kierowca myślał, że to znak dla niego, że może jechać i ruszył, uderzając w bok pociągu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Okoliczności kolizji wyjaśniają służby - informuje Mariusz Czapelski, oficer prasowy KP Straży Pożarnej w Końskich.

Dziś w miejscowości Ruda Białaczowska trzeźwy 69-letni kierujący pojazdem marki Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla pociągu pasażerskiego relacji Skarżysko-Kamienna - Łódź Kaliska, kierowanym przez trzeźwego 34-letniego maszynistę. Pociągiem podróżowało 17 pasażerów oraz dwóch pracowników obsługi. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - dodaje Marta Przygodzka z KPP w Końskich.

