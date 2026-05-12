Pociąg zatrąbił a kierowca ruszył. Nietypowa kraksa na przejeździe kolejowym w pow. koneckim

W miejscowości Ruda Białaczowska doszło dziś (12.05) rano do kolizji samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w wyniku nieporozumienia. Kierowca auta zinterpretował sygnał dźwiękowy ruszającego ze stacji składu jako przyzwolenie na przejazd, po czym uderzył w bok pociągu. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.