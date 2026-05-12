Nietypowa pomyłka na przejeździe kolejowym w powiecie koneckim
Do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem doszło około godziny 8:00 na przejeździe kolejowym w miejscowości Ruda Białaczowska. Pociąg ruszał ze stacji i zatrąbił. Kierowca zinterpretował to jako znak, że może jechać.
Pociąg ruszał właśnie ze stacji i nadał sygnał dźwiękowy. Kierowca myślał, że to znak dla niego, że może jechać i ruszył, uderzając w bok pociągu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Okoliczności kolizji wyjaśniają służby - informuje Mariusz Czapelski, oficer prasowy KP Straży Pożarnej w Końskich.
Dziś w miejscowości Ruda Białaczowska trzeźwy 69-letni kierujący pojazdem marki Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla pociągu pasażerskiego relacji Skarżysko-Kamienna - Łódź Kaliska, kierowanym przez trzeźwego 34-letniego maszynistę. Pociągiem podróżowało 17 pasażerów oraz dwóch pracowników obsługi. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - dodaje Marta Przygodzka z KPP w Końskich.