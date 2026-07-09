Architektoniczny sen i luksusy, o jakich inni tylko marzyli

Historia tego miejsca zaczęła się z wielkim rozmachem w połowie XIX wieku. W latach 1854–1860 Stanisław Karski zlecił budowę rezydencji jednemu z najwybitniejszych architektów tamtych czasów – Henrykowi Marconiemu. To, co powstało, zapierało dech w piersiach: neorenesansowy pałac z 30 pomieszczeniami, w tym trzema luksusowymi salonami (białym, czerwonym i zielonym), salą balową oraz biblioteką, która skrywała ponad 9 tysięcy tomów.

Włostów nie był jednak tylko „ładnym budynkiem”. Był technologicznym cudem swoich czasów. Podczas gdy w innych dworach palono lampy naftowe, Karscy mieli już prąd, telefon, wodociąg z ciepłą wodą i centralne ogrzewanie. W luksusowych wnętrzach gościły elity: Stefan Żeromski pracował tu nad swoimi „Popiołami”, a nuncjusz apostolski Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI – miał tu swój stały pokój gościnny.

Mroczne tajemnice i „diabelska” brama

Pałac we Włostowie to nie tylko sucha historia, to także legendy, które do dziś budzą dreszcz emocji. Do posiadłości wiodły dwie bramy: główna z dumnymi lwami oraz druga, nazywana „diabelską”, prowadząca od strony parku. Miejscowi do dziś szepczą o tajemniczych podziemnych tunelach, które rzekomo łączą pałacowe piwnice z pobliskim kościołem i rodzinnym grobowcem Karskich. Całości dopełniał lamus z XVI wieku, błędnie nazywany zborem braci polskich, który dodawał miejscu aury wiekowej tajemnicy.

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Upadek perły. Krowy w salonach i rąbane marmury

Kres świetności położyła II wojna światowa i brutalna rzeczywistość powojenna. Choć budowla przetrwała działania wojenne, została dobita przez „ludzką obojętność” w czasach PRL. W pałacu ulokowano PGR, a luksusowe sypialnie zajęła miejscowa ludność, która wprowadziła się tam... wraz z żywym inwentarzem.

Dewastacja była totalna: marmurowe kominki rąbano na kawałki, bezcenne parkiety zrywano i palono nimi w piecach, a bibliotekę rozgrabiono. Park, niegdyś dziesięciohektarowa perła przyrody, został ogołocony ze starodrzewu.

Wielki powrót. 35 milionów i wirtualne spacery

Po latach bezskutecznych starań o ratowanie zabytku, w grudniu 2023 roku nastąpił przełom – powiat opatowski odkupił zespół pałacowo-parkowy za około 670–700 tysięcy złotych. Plany są ambitne i zakładają stworzenie tam m.in. Muzeum Historii Ziemiaństwa oraz centrum kulturalno-konferencyjnego z gastronomią i hotelarstwem.

Ostatnie miesiące przyniosły konkretne środki finansowe:

Blisko 7,4 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej zostało przyznane na rewitalizację parku.

z Unii Europejskiej zostało przyznane na rewitalizację parku. Łączna wartość pierwszego etapu prac to prawie 9,5 mln zł.

Całość modernizacji może kosztować nawet 35–40 mln zł

Co dokładnie się zmieni?

Prace ruszyły pełną parą. Jesienią 2024 roku zaczęły się pierwsze działania porządkowe i wycinka dzikich zarośli pod okiem konserwatora. Do końca 2025 roku powstała koncepcja odbudowy, a sama rekonstrukcja murów może ruszyć jeszcze w tym roku.

Dla turystów przygotowano niespodziankę – powstanie wirtualny spacer, który pozwoli zwiedzić pałacowe wnętrza w cyfrowej rzeczywistości, jeszcze zanim zostaną fizycznie odbudowane. Odtworzone zostaną historyczne ścieżki pieszo-rowerowe, a zabytkowe bramy – w tym ta z lwami – przejdą specjalistyczną konserwację.Czy lwy we Włostowie znów będą strzec jednej z najpiękniejszych rezydencji w Polsce? Wszystko wskazuje na to, że ta świętokrzyska „perła w ruinie” właśnie zaczyna pisać swój nowy, pełen blasku rozdział.