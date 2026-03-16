Pomysł na wiosenną wycieczkę. Miejsca nieoczywiste w Świętokrzyskiem

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-03-16 7:36

Gdzie wybrać się na wycieczkę w regionie świętokrzyskim, jeśli mamy do dyspozycji tylko weekend? Takich miejsc w tym malowniczym regionie jest wiele. Dziś szukamy dla Was tych mniej znanych, nieoczywistych, często zapomnianych przez turystów. Czy słyszeliście o wiatraku Holenderskim w Szwarszowicach lub o jeziorze Elżbiety? Podpowiadamy gdzie je znaleźć.

Jezioro Elżbiety

Świętokrzyskie. Pomysł na jednodniową wycieczkę

Góry Świętokrzyskie, Tokarnia, Jaskinia Raj i Dąb Bartek te miejsca związane z regionem świętokrzyskim zna każdy z Was. Dziś chcemy pokazać Wam kilka "miejscówek" mniej znanych turystom, miejsc do których docierają pasjonaci regionu świętokrzyskiego. Oto 8 propozycji na jednodniowy wypad. Zapraszamy do wspólnej podroży.

Jezioro Elżbiety

Jezioro Elżbiety jest malowniczo położone w lesie koło wsi Czartoszowy w gminie Łopuszno (woj. świętokrzyskie). Stanowi największe jezioro Pojezierza Świętokrzyskiego, które kilkanaście lat temu odkryli naukowcy ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej. Najłatwiej dotrzeć tam od drogi Łopuszno - Małogoszcz, skręcając w leśną dróżkę na wschód w Michalej Górze. Na powierzchni wody jeziora rosną nenufary, trzcina, tatarak i pałka szerokolistna tworzą przy brzegach szuwary, w których nie brak ptactwa wodnego. W samym jeziorze żyje kilka gatunków ryb.

Jezioro Elżbiety
Wiatrak holenderski między Waśniowem a Ostrowcem

Przy głównej drodze między Waśniowem a Ostrowcem spotkać można swoistą atrakcję dla przejeżdżających - wiatrak holenderski. Jest on pięknym elementem ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej. W tej chwili Wiatrak podlega pod Muzeum Wsi Kieleckiej. Młyn można obejrzeć tylko od zewnątrz. Wiatrak znajduję się przy głównej drodze między Waśniowem a Ostrowcem i jest swoistą atrakcją dla przejeżdżających. To piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Wiatrak holenderski między Waśniowem a Ostrowcem
Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych

Przepiękny, kolorowy, egzotyczny Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych. To jedyny w województwie świętokrzyskim prywatny ogród botaniczny. Założony został przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Kurczynę. Ogród powstał w 1993 roku i jest w ciągłej rozbudowie. Ten prywatny ogród jest udostępniony do publicznego zwiedzania wyłącznie w soboty i niedziele, od godz. 9.00 do 19.00, w okresie od kwietnia do listopada. Czas zwiedzania około 45 minut. Dodatkową jego zaletą jest położenie w pobliżu Pińczowa, Chrobrza, Wiślicy i stadniny koni arabskich w Michałowie, więc całość można połączyć w całodzienną wycieczkę.

Ogród na Rozstajach. Młodzawy Małe
Piwniczna Góra w Pierzchnicy

Na niewielkim wzgórzu w miejscowości Pierzchnica (Świętokrzyskie), nieopodal rynku znajdziecie kilkadziesiąt piwnic. Obiekty te znajdują się na Górze Piwnicznej. Miejscowość została zbudowana na podmokłym i piaszczystym terenie, dlatego nie można było podpiwniczać tam domów. Piwnice postanowiono więc wybudować na wspólnej ziemi nad rzeką. Pierwsze piwnice powstały tam ponad 200 lat temu.

Pierzchnica. Piwniczna Góra
Wodospad w Kunowie

Niewiele osób wie, że w regionie świętokrzyskim, a dokładnie w Kunowie (powiat ostrowiecki) mamy jedyny naturalny wodospad. Powstał on dzięki strumykowi płynącemu głębokim wąwozem wśród skał piaskowca, które w jednym miejscu tworzą dwa progi o łącznej wysokości ok. 6 m. Ma tam powstać ścieżka edukacyjna. W przyszłości ma tam się pojawić mała infrastruktura: balustrady i schody, które nie będą kolidować z przyrodą, a zapewniać bezpieczeństwo. Są także plany, aby tuż za wodospadem wybudować wieżę widokową. Rozciąga się tam najpiękniejszy widok na Bukowską Górę, a także na Ostrowiec Świętokrzyski.

Wodospad w Kunowie
Oczy Ziemi

"Oczy Ziemi" to atrakcja turystyczna, powstała po zagospodarowaniu nieczynnego kamieniołomu Gębury, położonego między Skarżyskiem-Kamienną a Suchedniowem. Nazwa „Oczy Ziemi” pochodzi od charakterystycznych otworów w ścianie kamieniołomu. Miejsce to jest otoczone lasami i znajduje się na terenie Leśnictwa Stokowiec. "Oczy Ziemi" to wciąż mało znane na turystycznej mapie regionu świętokrzyskiego, miejsce. Można powiedzieć, że to w zasadzie nowa turystyczna perełka, dotąd znana jedynie miejscowym. "Oczy Ziemi" można zobaczyć w Nadleśnictwie Suchedniów.

oczy ziemi

Gruszczyn - Góra Świętego Michała 

Nieopodal wsi Gruszczyn, na Górze Św. Michała w gminie Krasocin (świętokrzyskie), na leśnym wzgórzu wznoszą się ruiny dawnego kościoła i klasztoru chrześcijańskiego. Jak głosi legenda, budowla pochodzi z XII wieku. Dojechać tam można, skręcając z drogi Kielce - Częstochowa w Krasocinie na Ludynię, a po ok. 2,5 km na Małogoszcz. Przed tablicą z nazwą wsi trzeba skręcić jeszcze w polną drogę, która prowadzi na Górę Świętego Michała.

Ruiny kościoła na Górze Św. Michała w gminie Krasocin
Grodzisko w Stradowie

Toskania to piękny i malowniczy region położony we Włoszech. Niewiele osób wie, że podobne widoki można znaleźć w Świętokrzyskiem. To właśnie tutaj znajduje się niezwykłe miejsce, Grodzisko Stradów. Grodzisko jest największym w Polsce wczesnośredniowiecznym założeniem obronnym. Miejsce to znajdziecie na Ponidziu, nazywanym też Polską Toskanią. Stradów leży w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie kazimierskim, gmina Czarnocin.

Grodzisko w Stradowie
źrodło; Wikipedia, www. swietokrzyskie pro, www. Swietokrzyskie Travel, Nadleśnictwo Suchedniów, www. Parki i ogrody, https://zabytek.pl/pl/obiekty/stradow-kompleks-osadniczo-obronny, Gmina Kunów.
