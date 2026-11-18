44-latka straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w słup

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 44-letnia kobieta, siedząca za kierownicą samochodu marki Ford, poruszała się od strony Mirca w kierunku drogi wojewódzkiej nr 744. W pewnym momencie auto wypadło z drogi i uderzyło w słup.

Dzisiaj po godzinie 8:00 44-latka kierująca samochodem osobowy marki Ford, jadąca od strony Mirca w kierunku drogi wojewódzkiej 744, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w słup energetyczny – informuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

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Kierującej na miejscu została udzielona pomoc medyczna, po czym ze względu na uraz głowy z miejsca zdarzenia została zabrana przez ratowników medycznych do szpitala.

44-letnia kobieta była trzeźwa. Zdarzenie wstępnie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. Szczegółowe okoliczności oraz przyczyny zdarzenia będzie wyjaśniać policja.

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