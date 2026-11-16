Wjechał w tył ciężarówki. Poranny wypadek na DK9 w Rudniku

Samochód osobowy. Uderzył w tył ciężarówki

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi krajowej numer 9, łączącej Radom z Ostrowcem Świętokrzyskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym najechał na tył jadącego przed nim pojazdu ciężarowego.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. W wyniku zderzenia ranny został kierowca samochodu osobowego. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował go do szpitala na dalsze badania.

22-letni kierowca samochodu marki Renault Scenic jechał w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na tył naczepy ciężarówki. Ciężarówka zatrzymała się wcześniej za Toyotą Corollą, która uległa awarii. W wyniku zdarzenia w samochodzie osobowym doszło do pożaru w komorze silnika. Strażacy ugasili ogień. 22-letni kierowca Renault został przetransportowany do szpitala - relacjonuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Okoliczności oraz dokładne przyczyny wypadku wyjaśniają pracujący na miejscu policjanci. Kierowcy podróżujący trasą DK9 muszą liczyć się z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu w rejonie Rudnika.