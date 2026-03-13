Krwawy finał kłótni w starachowickim hostelu. Akt oskarżenia przeciwko 21-latkowi

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 21 na 22 grudnia 2025 roku w jednym z hosteli pracowniczych na terenie Starachowic. Jak wynika z ustaleń śledczych, grupa obywateli Kolumbii wspólnie spożywała tam alkohol. W pewnym momencie spotkanie przerodziło się w gwałtowną sprzeczkę między dwoma młodymi mężczyznami.

Tragiczny finał imprezy w starachowickim hostelu

Z ustaleń prokuratury wynika, że między 21-latkiem a 19-latkiem doszło do fizycznej wymiany ciosów. W toku bójki starszy z mężczyzn sięgnął po nóż i ugodził nim młodszego kolegę. Obaj uczestnicy starcia znajdowali się pod wpływem alkoholu. Mimo błyskawicznej interwencji służb ratunkowych i przewiezienia rannego 19-latka do szpitala, lekarzom nie udało się uratować jego życia. Obrażenia zadane nożem okazały się zbyt poważne.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu 21-latkowi zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią pokrzywdzonego i przesłuchał go w charakterze podejrzanego. W toku śledztwa podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale składał wyjaśnienia. Z uwagi na okoliczności sprawy prokurator zdecydował o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Starachowicach wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, który został uwzględniony - informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

W minionym tygodniu prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach. Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony pozostaje tymczasowo aresztowany.