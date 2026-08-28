Pożar na Składowej w Starachowicach. Pali się składowisko opon

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-28 12:46

Groźny pożar wybuchł dziś (28.08) na ulicy Składowej w Starachowicach. Strażacy sygnał o tym zdarzeniu dostali po godzinie 12:30. Nad Starachowicami unosiły się kłęby dymu, na szczęście sytuacja została szybko opanowana. Na miejscu jest nasz reporter, jak udało mu się ustalić paliło się składowisko opon.

Czerwony wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w Starachowicach. O pożarze przy Składowej dowiesz się w Eska Starachowice.
Autor: Manicz Bartosz Pożar na Składowej w Starachowicach

Kłęby czarnego dymu nad Starachowicami. Płonie składowisko opon przy Składowej

Groźny pożar wybuchł dziś, 28 sierpnia, przy ulicy Składowej w Starachowicach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu po godzinie 12:30. Nad miastem widoczne były kłęby czarnego dymu.

Na miejscu pracują służby, a obecny na miejscu reporter Radia ESKA ustalił, że ogniem objęte jest składowisko opon. Trwa akcja gaśnicza. 

Pożar na Składowej w Starachowicach

Pożar na Składowej w Starachowicach
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Trudna akcja strażaków. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru

Na miejscu zdarzenia jest reporter radia ESKA Bartosz Manicz. Co udało mu się ustalić? 

Ze wstępnych informacji przekazanych przez Straż Pożarną w Starachowicach wynika, że pali się składowisko opon. Czarny dym był widoczny z różnych części miasta, na szczęście w tej chwili trwa gaszenie i sytuacja została opanowana. Na miejscu działają strażacy ze Starachowic oraz okolicznych jednostek OSP  – relacjonuje reporter Eski znajdujący się na miejscu.

Niebawem więcej informacji na ten temat.

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