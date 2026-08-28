Kłęby czarnego dymu nad Starachowicami. Płonie składowisko opon przy Składowej

Groźny pożar wybuchł dziś, 28 sierpnia, przy ulicy Składowej w Starachowicach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu po godzinie 12:30. Nad miastem widoczne były kłęby czarnego dymu.

Na miejscu pracują służby, a obecny na miejscu reporter Radia ESKA ustalił, że ogniem objęte jest składowisko opon. Trwa akcja gaśnicza.

Pożar na Składowej w Starachowicach

8

Trudna akcja strażaków. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru

Na miejscu zdarzenia jest reporter radia ESKA Bartosz Manicz. Co udało mu się ustalić?

Ze wstępnych informacji przekazanych przez Straż Pożarną w Starachowicach wynika, że pali się składowisko opon. Czarny dym był widoczny z różnych części miasta, na szczęście w tej chwili trwa gaszenie i sytuacja została opanowana. Na miejscu działają strażacy ze Starachowic oraz okolicznych jednostek OSP – relacjonuje reporter Eski znajdujący się na miejscu.

Niebawem więcej informacji na ten temat.