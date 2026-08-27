Akt wandalizmu w Wąchocku. Na aucie Ukrainki ktoś umieścił napis "UPA"

W Wąchocku na samochodzie Ukrainki pojawił się napis „UPA”

W Wąchocku na jednym z zaparkowanych samochodów, mającym należeć do Ukrainki, pojawił się namalowany przez nieznanego sprawcę napis „UPA”, odnoszący się do Ukraińskiej Powstańczej Armii – organizacji kojarzonej w Polsce z tragicznymi wydarzeniami na Wołyniu. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić pokrzywdzona kobieta jest lekarką. Choć większość mieszkańców kategorycznie odcina się od podobnych zachowań, pojedyncze incydenty tego typu uderzają w poczucie bezpieczeństwa i wprowadzają niepotrzebny podział między naszymi narodami. Zgłoszenie w sprawie tego skandalicznego wybryku wpłynęło już do starachowickich stróżów prawa.

Zgłoszenie o uszkodzeniu pojazdu poprzez pomalowanie farbą powłoki lakierniczej na terenie gminy Wąchock otrzymaliśmy w środę, 26 sierpnia. Czekamy na oficjalne zawiadomienie właściciela samochodu w tej sprawie, która byłaby prowadzona w kierunku wykroczenia lub przestępstwa - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Sprawę skomentował Radny Rady Miejskiej w Starachowicach

Nie ma mojej zgody na akt wandalizmu, niezależnie od tego, jakie ktoś ma poglądy czy jakie emocje chce w ten sposób wyrazić. Na samochodzie pojawił się napis UPA. Nie wiem, kto go umieścił, nie wiem, dlaczego to zrobił i na ten moment nie wiemy, jakie były jego rzeczywiste intencje. Dlatego nie chcę nikogo z góry oskarżać, uważam jednak, że tak nie można wyrażać swojego oburzenia, swoich poglądów czy sprzeciwu. Niszczenie czyjegoś mienia nie jest żadną formą dyskusji. Od wielu lat na moim osiedlu mieszkają osoby pochodzenia ukraińskiego. Niektórzy są tutaj od kilkudziesięciu lat, mają swoje mieszkania, pracują i żyją obok nas. Znamy się, mijamy się na co dzień i przez te wszystkie lata nie było z tego powodu żadnych problemów. [...] Nie dajmy się skłócić, nie pozwólmy, żeby wandalizm, agresja czy możliwa prowokacja doprowadziły do tego, że zaczniemy patrzeć na siebie jak na wrogów - powiedział nam Radny Rady Miejskiej w Starachowicach Konrad Rączka.

Akt wandalizmu na tle narodowościowym w Wąchocku. Jak sprawę komentują internauci?

Do skandalicznego zachowania na profilu społecznościowym Radnego Miejskiego Konrada Rączki, odnoszą się w komentarzach interauci:

Dziś wszędzie jest monitoring to należy sprawdzić znaleźć sprawcę i ukarać a nie roztrząsać i bić pianę. Działamy nie gadamy

Ale co tu złego widzisz ? Odnoszą się z flagami, symbolami, budują panteon, jawnie plują w twarz tym to o co chodzi?

Skoro obnoszą się z upowskimi flagami to co przeszkadza afiszowanie się z upa na jego aucie

Jak niszczy polskie flagi to są super ale jak ktoś im coś zniszczy to już do więzienia najlepiej prawda? Większość powinna bronić swojego kraju a nie z niego uciekać jak szczury ze statku

Incydenty na tle narodowościowym w Świętokrzyskiem

W województwie świętokrzyskim w ostatnim czasie doszło do kilku incydentów dyskryminacyjnych nakierowanych na obywateli Ukrainy. Do niepokojących zdarzeń dochodzi zarówno w stolicy regionu, jak i w mniejszych miejscowościach. Przykładem takiej agresji jest m. in. incydent z Kielc, gdzie 54-latek i 46-latka usłyszeli zarzuty za wulgarne znieważanie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie obywateli Ukrainy. Z kolei nad zalewem Lubianka w Starachowicach doszło do ataku fizycznego i publicznego znieważenia obcokrajowców, co Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakwalifikowała jako napaść na tle rasowym i narodowościowym.