Koniec z „wąskim gardłem” na trasie Sandomierz – Kraków

Obecny przejazd przez centrum Osieka to jedno z najtrudniejszych miejsc na mapie drogowej regionu. Jak zauważa Małgorzata Pawelec-Buras z kieleckiego oddziału GDDKiA: „Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na tej trasie – ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy w tym miejscu”. Mieszkańcy od blisko 40 lat apelowali o wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane, wskazując na dziesiątki wypadków i kolizji, szczególnie na niebezpiecznej ulicy Sandomierskiej.

Nowa inwestycja ma to zmienić. Jej głównym celem jest uwolnienie miasta od uciążliwego transportu ciężkiego, hałasu oraz spalin, co znacząco poprawi komfort życia lokalnej społeczności.

Inżynieryjny rozmach - wiadukty, ronda i nowy ślad

Planowana obwodnica będzie miała około 3,2 km długości i pobiegnie zupełnie nowym śladem po południowej stronie miejscowości. Inwestycja zostanie zrealizowana jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości pasa ruchu 3,5 metra.W ramach prac przewidziano:

budowę dwóch wiaduktów nad drogami powiatowymi,

nad drogami powiatowymi, powstanie ronda na włączeniu obwodnicy do istniejącej DK79,

na włączeniu obwodnicy do istniejącej DK79, budowę dróg dojazdowych dla ruchu lokalnego i rolniczego,

system nowoczesnego odwodnienia oraz urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu

Jak podkreśla Małgorzata Pawelec-Buras: „Wybrany wariant drogi biec będzie nowym śladem po południowej stronie miejscowości i istniejącej DK79”. Dzięki temu podróżujący odczują nie tylko większe bezpieczeństwo, ale i realne skrócenie czasu przejazdu.

Świętokrzyska ofensywa drogowa 100 obwodnic w praktyce

Inwestycja w Osieku to jeden z filarów rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 w województwie świętokrzyskim. Region ten staje się placem budowy kluczowych arterii – przypomnijmy, że od maja br. kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Wąchocka.

„Inwestycja jest jedną z czterech przewidzianych w woj. świętokrzyskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic” – przypomina przedstawicielka GDDKiA. Kolejne kroki to przetarg na obwodnicę Chmielnika oraz kontynuacja prac nad dokumentacją dla Starachowic.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa [GALERIA]

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Kiedy ruszą prace?

Wydanie decyzji środowiskowej pozwala GDDKiA na przystąpienie do kolejnego etapu. „Przystępujemy do opracowania materiałów do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy. Ogłoszenie postępowania planujemy w drugiej połowie br.” – zapowiada Małgorzata Pawelec-Buras. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, a jej finał planowany jest na lata 2026–2030.Szacunkowa wartość robót budowlanych w Osieku to ponad 62 mln złotych. Projekt obejmie również wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych, aby zabezpieczyć ewentualne znaleziska historyczne na trasie nowej drogi.