Świętokrzyskie bagna. To miejsce mało znane na mapie naszego regionu

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-08-01 12:41

Województwo świętokrzyskie zaskakuje turystów. Niewiele osób wie, że w tym malowniczym regionie Polski można natknąć się na... bagna. Bagna i rozlewiska zwane Żabińcem znajdziecie w gminie Łopuszno. To jedna z najbardziej zjawiskowych okolic w regionie.

Żabieniec
Autor: Anna Chojnecka/ Archiwum prywatne

Świętokrzyskie. Jezioro Żabiniec

Jezioro Żabiniec w gminie Łopuszno (Świętokrzyskie) to jedno z najbardziej zjawiskowych miejsc w regionie. Na jeziorze znajduje się kilkadziesiąt skupisk romantycznych lilii wodnych, czyli grzybieni białych, które rosną na powierzchni wody. To niewątpliwie najpiękniejsze jezioro należące do tzw. Pojezierza Świętokrzyskiego, które zostało odkryte w wyniku badań naukowych.

Wędrując drogą brzegiem jeziora, obserwujemy w pasie szerokim od kilku do kilkunastu metrów płat boru bagiennego okalający jezioro Żabiniec.

Zdjęcia. Świętokrzyskie jezioro Żabiniec

Jezioro Żabieniec
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Bagna i rozlewiska zwane Żabińcem

Zespół torfowiskowo-jeziorny „Żabiniec” jest złożonym ekosystemem. Powstał on w zagłębieniach terenu (obecnie wypełnionymi osadami organicznymi i wodą), między licznymi wydmami, często znacznych rozmiarów. Odsłonięte zbiorniki wodne to jeziora o powierzchniach przekraczających 1 ha. Są nierównomiernie rozmieszczone wśród powierzchni torfowej. Na obszarze tym obserwuje się niesłychaną zmienność siedlisk, co wyraża się zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych.

Jezioro Żabiniec

Z rosnących tu roślin warto zwrócić uwagę na czermień błotną z rodziny obrazkowatych, której kłosowaty kwiatostan złożony jest z niepozornych drobnych kwiatów. Innym gatunkiem jest siedmiopalecznik błotny z rodziny różowatych o ciemnopurpurowych kwiatach. Otwartą powierzchnię wody porastają pięknie prezentujące się podczas kwitnienia grzybienie białe i grążele żółte, oba gatunki częściowo chronione. Warto też zwrócić uwagę też na zwierzęta, a zwłaszcza na ptaki. Na torfowiskach jeziora i wodach otwartych możemy zobaczyć: łabędzia niemego, żurawia, czaplę siwą, bociana czarnego, kaczkę krzyżówkę, czernicę, cyraneczkę, perkoza dwuczubego, łyskę, bekasa kszyka, słonkę czy krwawodzioba.

źródło: Gmina Łopuszno, ROT  Świętokrzyskie

Żabieniec
Autor: Anna Chojnecka/ Materiały prasowe

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