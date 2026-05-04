Starachowice wywalczyły rekordowe dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nasz projekt zajął wysokie, 9. miejsce w kraju na 117 zgłoszonych wniosków, co daje miastu niemal 76 milionów złotych na rozwój. Jednym z najważniejszych punktów tego planu jest całkowita modernizacja i zmiana funkcji Szkoły Podstawowej nr 9.

STARLab – nauka przez zabawę i technologię

W „Dziewiątce” powstanie nowoczesna pracownia typu STARLab. To specjalne miejsce, gdzie dzieci będą uczyć się programowania, informatyki i nauk technicznych w sposób ciekawy i praktyczny.Władze miasta chcą, aby uczniowie już od najmłodszych lat łapali „technicznego bakcyla”. Dzięki temu w przyszłości łatwiej im będzie wybrać dobrą szkołę średnią o profilu technicznym czy branżowym, co da im lepszy start na rynku pracy.

Szkoła jako Centrum Edukacji Międzykulturowej

SP nr 9 nie będzie już tylko zwykłą szkołą. Stanie się swoistym Centrum Edukacji Międzykulturowej. Co to oznacza w praktyce?

Nowa świetlica i ekoogród. Miejsce do odpoczynku i nauki o przyrodzie.

Miejsce do odpoczynku i nauki o przyrodzie. Wsparcie dla każdego. W szkole powstanie punkt doradztwa psychologicznego oraz wsparcia zawodowego.

W szkole powstanie punkt doradztwa psychologicznego oraz wsparcia zawodowego. Pracownie artystyczne. Nowe sale, w których uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty plastyczne i muzyczne.

Nowe sale, w których uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty plastyczne i muzyczne. Integracja. Szkoła ma być otwarta na cudzoziemców mieszkających w naszym mieście, pomagając im w nauce języka i aklimatyzacji

Zobacz jakie zmiany zajdą w SP nr 9 [GALERIA-wizualizacja]

5

Miejsce otwarte dla mieszkańców

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Marka Materka i jego zastępców, „Dziewiątka” ma być przestrzenią maksymalnie otwartą dla lokalnej społeczności. Nowa infrastruktura i programy zajęć sprawią, że szkoła będzie tętnić życiem także po lekcjach.Wszystkie te zmiany są możliwe dzięki współpracy z partnerami ze Szwajcarii. To nie tylko pieniądze, ale też nauka od najlepszych – model szkoły, w której nauka łączy się z praktyką u pracodawców, jest wzorowany właśnie na systemie szwajcarskim.Inwestycje w SP nr 9 to część większego planu „AkTYwne Miasto”, który w najbliższych latach ma poprawić jakość życia wszystkich starachowiczan