Rezerwat Sufraganiec pod Kielcami. Idealny cel na krótką, wiosenną wycieczkę

Dawid Bąk
2026-03-03 8:58

W cieniu Kielc, tuż za ich północną granicą, kryje się miejsce, w którym czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczanym przez szum starych jodeł i plusk strumienia. Rezerwat „Sufraganiec”, bo o nim mowa, to niewielki, ale niezwykle cenny fragment przyrody, który od 1961 roku stanowi azyl dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Rezerwat Sufraganiec

Autor: kielce.eu/ Materiały prasowe

Sufraganiec. Leśna perła u bram Kielc. Historia i położenie

Rezerwat został utworzony ponad 60 lat temu na powierzchni 17,31 ha. Choć znajduje się w bliskim sąsiedztwie ważnych arterii komunikacyjnych – kieleckiej obwodnicy oraz linii kolejowej łączącej Kielce z Warszawą – udało mu się zachować niemal pierwotny charakter. Swoją nazwę zawdzięcza płynącemu przez te tereny malowniczemu strumieniowi Sufragańczyk, który jest osią kompozycyjną całego obszaru.

Przyrodnicze bogactwo. Jodły i wiosenne dywany

Głównym celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym. Dominującym gatunkiem jest tu jodła, której towarzyszą:

  • dąb,
  • sosna,
  • klon i jawor,
  • grab.

Najstarsze okazy drzew osiągają imponujący wiek 200 lat. Szczególną uwagę przykuwa jednak to, co dzieje się u ich stóp. Bogaty podszyt i runo leśne obfitują w gatunki chronione i rzadkie, takie jak wawrzynek wilczełyko czy widłaki. Największe wrażenie rezerwat robi wiosną, kiedy dno lasu pokrywa się białym dywanem masowo kwitnących zawilców leśnych.

Rezerwat Sufraganiec pod Kielcami. Krajobraz rzeźbiony wodą

Teren rezerwatu nie jest monotonny. Pofalowany krajobraz dodaje mu dynamizmu, a największą atrakcją geologiczną są wychodnie piaskowca. Można je dostrzec w miejscach, gdzie koryto strumienia Sufragańczyk wcina się głębiej w podłoże, tworząc strome, malownicze ściany. Zwracają też uwagę bogaty podszyt i runo leśne, między innymi wawrzynek wilczełyko i widłaki, wiosną masowo występuje tu zawilec leśny. Dokładniejsze poznanie chronionego terenu ułatwi ścieżka edukacyjna z tablicami, oznaczona czerwonym kolorem. Turyści mogą odpocząć pod zadaszoną wiatą. Przez rezerwat przechodzi szlak spacerowy żółty.

