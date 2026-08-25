Roztańczone Kościelne 2026. Gwiazdy Eurowizji i legendy polskiej estrady na jednej scenie w Świętokrzyskiem

4. edycja „Roztańczonego Kościelnego”. Roxie, Blanka i Czerwone Gitary w Skarżysku Kościelnym

Każdy kto postanowi zawitać 5 września do Skarżyska Kościelnego z pewnością nie będzie narzekał na nudę. Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty program muzyczny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Świętowanie rozpoczną występy lokalnych artystów, po których na scenie pojawią się gwiazdy ogólnopolskiego formatu. O godzinie 17:00 wystąpi ROXIE, a tuż po niej o 18:30, publiczność będzie mogła świętować Diamentowy Jubileusz 60-lecia legendarnego zespołu Czerwone Gitary. Wieczorną dawkę popowych rytmów zapewni o 20:00 Blanka, a od 21:00 do zakończenia imprezy o 22:00 plenerową zabawę poprowadzi DJ TWINS CHOJNACKIE.

Roztańczone Kościelne 2026. Darmowe dmuchańce i inne atrakcje dla dzieciaków

Piknik to także doskonała propozycja na spędzenie czasu w gronie rodzinnym. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać ze strefy całkowicie darmowych atrakcji, w której znajdą się m.in. dmuchane wesołe miasteczko, stoiska do zaplatania kolorowych warkoczyków, robienia zmywalnych tatuaży oraz malowania twarzy. Na miejscu nie zabraknie również rozbudowanej strefy gastronomicznej i handlowej.

Roztańczone Kościelne 2026. Program imprezy

16:00 – Rozpoczęcie – występy lokalnych artystów

17:00 – Koncert: ROXIE

18:30 – Koncert: CZERWONE GITARY (Diamentowy Jubileusz – 60-lecie)

20:00 – Koncert: BLANKA

21:00 – Zabawa z DJ TWINS CHOJNACKIE

22:00 – Zakończenie imprezy

ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH:

Dmuchane wesołe miasteczko

Zaplatanie warkoczyków

Tatuaże i malowanie buzi

Roztańczone Kościelne 2026. Roxie jedną z gwiazd imprezy

Roxie, czyli Roksana Węgiel, wdarła się na polską scenę muzyczną zaledwie jako trzynastolatka, kiedy w 2018 roku spektakularnie wygrała pierwszą edycję programu The Voice Kids, a chwilę później przyniosła Polsce historyczne, pierwsze zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci z przebojem „Anyone I Want to Be”. Od tego momentu jej kariera nabrała błyskawicznego tempa – z nastoletniej idolki wyrosła na jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek i osobowości medialnych w kraju, regularnie wydając płyty, zdobywając nagrody muzyczne i zapełniając sale koncertowe.

Autor: materiały ESKA.pl

Blanka gwiazdą Roztańczonego Kościelnego 2026

Blanka, czyli Blanka Stajkow, pierwsze kroki w świecie artystycznym stawiała w modelingu i programie Top Model, jednak to pasja do muzyki pop wyznaczyła ścieżkę jej kariery. Ogromny przełom w jej życiu nastąpił w 2022 roku wraz z premierą singla „Solo”, który błyskawicznie stał się wielkim, radiowym hitem. Prawdziwą ogólnokrajową i międzynarodową rozpoznawalność przyniósł jej występ w barwach Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu – to tam słynne intro utworu zapisało się w popkulturze jako kultowy mem „Bejba”. Od tamtej pory wokalistka konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie popowej, serwując chwytliwe, taneczne utwory i energetyczne pokazy choreograficzne.

Autor: AKPA

Legendarne Czerwone Gitary wystąpią podczas Roztańczonego Kościelnego

Czerwone Gitary, nazywane często „polskimi Beatlesami”, to jeden z najważniejszych i najbardziej kultowych zespołów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Powstała w 1965 roku grupa błyskawicznie podbiła serca słuchaczy takimi przebojami jak „Anna Maria”, „Takie ładne oczy” czy „Historia jednej znajomości”. Ich melodyjne kompozycje, poetyckie teksty oraz niesłabnąca energia na scenie sprawiły, że muzyka Czerwonych Gitar stała się ścieżką dźwiękową dla kilku pokoleń Polaków.