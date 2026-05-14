Ruszył remont ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach. Wprowadzono ruch jednokierunkowy

Wystartował remont ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach

Zmiany będą obowiązywać do 31 marca 2027 r. i mają umożliwić sprawną realizację prac przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnieniu dojazdu dla służb ratunkowych.

Szczególną uwagę poświęcono organizacji dojazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Karetki pogotowia będą mogły korzystać z przejazdu przez teren starego szpitala. Wjazd ten zostanie odpowiednio oznakowany, a nawierzchnia poprawiona tak, aby zapewnić bezpieczny i szybki przejazd. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie w rejonie prowadzonych prac - informuje Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach. Zdjęcia

6

Ruch jednokierunkowy na ulicy Batalionów Chłopskich w Starachowicach

W związku z przebudową ruch na ulicy Batalionów Chłopskich od ulicy Radomskiej będzie odbywał się jednokierunkowo.

Staraliśmy się tak wypracować sposób organizacji ruchu przy tej ulicy, która jest bardzo obłożona samochodami i osobami, które tam podjeżdżają, żeby jak najszybciej te prace mogły zostać przeprowadzone. Można było postawić światła między innymi od strony ulicy Radomskiej i od strony łącznika, który jest przy lesie na końcu parkingu szpitala. Natomiast to rozwiązanie wykluczyliśmy ze względu na to, że ono powodowałoby ogromne korki i duże trudności z poruszaniem się. Dlatego ostatecznie zapadła decyzja, że będzie ruch jednokierunkowy. W ulicę Batalionów Chłopskich od strony ulicy Radomskiej będzie można wjechać, czyli będzie można podjechać na przykład pod poradnię do szpitala i później wyjechać już łącznikiem przez las w stronę ulicy Iglastej - powiedział nam prezydent Marek Materek.

Autobusy bez wjazdu w ulicę Batalionów Chłopskich