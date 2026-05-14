Ruszył remont ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach. Wprowadzono ruch jednokierunkowy

Dawid Bąk
2026-05-14 9:03

Mieszkańcy Starachowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu, które potrwają aż do marca 2027 roku. W związku z przebudową ulicy Batalionów Chłopskich oraz budową nowego łącznika z terenami przemysłowymi, 14 maja wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zmiany dotyczą również dojazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – dla karetek pogotowia wyznaczono specjalną trasę przez teren starego szpitala.

Ruszyła przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach

i

Autor: Bartosz Manicz

Wystartował remont ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach

Zmiany będą obowiązywać do 31 marca 2027 r. i mają umożliwić sprawną realizację prac przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnieniu dojazdu dla służb ratunkowych.

Szczególną uwagę poświęcono organizacji dojazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Karetki pogotowia będą mogły korzystać z przejazdu przez teren starego szpitala. Wjazd ten zostanie odpowiednio oznakowany, a nawierzchnia poprawiona tak, aby zapewnić bezpieczny i szybki przejazd. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie w rejonie prowadzonych prac - informuje Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach. Zdjęcia

Ruszyła przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach
Galeria zdjęć 6

Ruch jednokierunkowy na ulicy Batalionów Chłopskich w Starachowicach

W związku z przebudową ruch na ulicy Batalionów Chłopskich od ulicy Radomskiej będzie odbywał się jednokierunkowo. 

Staraliśmy się tak wypracować sposób organizacji ruchu przy tej ulicy, która jest bardzo obłożona samochodami i osobami, które tam podjeżdżają, żeby jak najszybciej te prace mogły zostać przeprowadzone. Można było postawić światła między innymi od strony ulicy Radomskiej i od strony łącznika, który jest przy lesie na końcu parkingu szpitala. Natomiast to rozwiązanie wykluczyliśmy ze względu na to, że ono powodowałoby ogromne korki i duże trudności z poruszaniem się. Dlatego ostatecznie zapadła decyzja, że będzie ruch jednokierunkowy. W ulicę Batalionów Chłopskich od strony ulicy Radomskiej będzie można wjechać, czyli będzie można podjechać na przykład pod poradnię do szpitala i później wyjechać już łącznikiem przez las w stronę ulicy Iglastej - powiedział nam prezydent Marek Materek.

Autobusy bez wjazdu w ulicę Batalionów Chłopskich

Autobusy nie będą wjeżdżały w ulicę Batalionów Chłopskich, ponieważ cała pętla będzie także przebudowywana i autobusy będą się zatrzymywały na najbliższych przystankach, czyli w pobliżu Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Radomskiej, naprzeciwko Urzędu Pracy i po stronie Urzędu Pracy przy ulicy Radomskiej - dodaje prezydent.

Starachowice Radio ESKA Google News

Polecany artykuł:

Dzikie zwierzęta na obwodnicy Wąchocka i Parszowa. Co na to GDDKiA? "Analizujem…
Starachowice
remont ulicy