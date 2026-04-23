Ruszył sezon na tężni solankowej w Krynkach. "Mały Ciechocinek" przyciąga turystów

Zdrowotny mikroklimat na wyciągnięcie ręki

To miejsce z roku na rok zyskuje na popularności, zapracowując na miano, jakim jest Mały Ciechocinek w tej części kraju. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej, co tworzy tu unikalną strefę prozdrowotną. Specyficzny mikroklimat wytwarzany przez tężnię przypomina morską bryzę, bogatą w cenne mikroelementy takie jak jod, brom, wapń czy magnez. Taka naturalna terapia to doskonałe wsparcie dla osób zmagających się z nadciśnieniem, alergiami czy nawracającymi chorobami górnych dróg oddechowych.

Przygotowania do letniego najazdu gości

Start sezonu to efekt intensywnych przygotowań, które koordynował Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. Tężnia przeszła niezbędną konserwację, aby zapewnić odwiedzającym najwyższe standardy i bezpieczeństwo. Wójt Gminy Brody, Ernest Kumek, podkreśla, że "infrastruktura rekreacyjna w całym regionie jest systematycznie modernizowana, by sprostać rosnącym oczekiwaniom turystów. Nie ograniczono się tylko do samej tężni — porządki objęły również pobliską plażę w miejscowości Ruda, gdzie wyrównano teren i uprzątnięto nabrzeże".

Relaks w formie przytulnej przystani

Sama tężnia solankowa Krynki różni się od gigantycznych konstrukcji znanych z dużych uzdrowisk, co wielu uznaje za jej ogromny atut. Obiekt ma formę estetycznej budki wyposażonej w wygodne ławeczki, co pozwala na intymny relaks i spokojną inhalację w komfortowych warunkach. To idealny przystanek dla rodzin i seniorów, którzy podczas jednej sesji trwającej zazwyczaj około 30 minut mogą znacząco poprawić swoje samopoczucie. Jeśli ktoś planuje wypoczynek w kraju i wpisuje w wyszukiwarkę hasła takie jak Podlasie turystyka czy tężnia Podlasie, warto, aby skierował wzrok również na świętokrzyskie Krynki, które stanowią doskonałą, spokojniejszą alternatywę.

Krynki atrakcje — nie tylko dla zdrowia

Odwiedziny przy tężni to świetny pretekst, by poznać inne lokalne skarby. Tuż obok rozciąga się Zalew Brodzki, oferujący nie tylko wieżę widokową, ale i park linowy czy urokliwe ścieżki spacerowe przy pomnikach przyrody. Takie połączenie walorów leczniczych z aktywnym wypoczynkiem sprawia, że gmina staje się coraz silniejszym punktem na mapie turystycznej Polski. Sezon inhalacyjny właśnie się zaczął i wszystko wskazuje na to, że tegoroczna frekwencja znów pobije rekordy.

