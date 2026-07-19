Ściana wody nad Starachowicami! Nawałnica paraliżuje północ regionu, ulice zamieniły się w rwące rzeki

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-19 18:36

Gwałtowny front burzowy, który w niedzielne popołudnie sparaliżował Kielce, uderzył z dużą mocą również w północną część województwa świętokrzyskiego. Nad Starachowicami i okolicami przeszły potężne ulewy połączone z porywistym wiatrem. Studzienki nie nadążają z odbiorem wody, a strażacy niemal bez przerwy wyjeżdżają do kolejnych interwencji.

Zalana ulica, radiowóz i policjant kierujący ruchem w Starachowicach. O skutkach nawałnicy czytaj w Eska Starachowice.
Autor: Manicz Bartosz

Starachowice pod wodą. "Kanalizacja nie miała szans"

Po tym, jak fala intensywnych opadów zalała stolicę regionu, strefa najsilniejszych burz przesunęła się na północ. Nad Starachowicami niebo dosłownie runęło na ziemię. W krótkim czasie spadły dziesiątki litrów wody na metr kwadratowy, co błyskawicznie doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego w mieście.

Z relacji kierowców i mieszkańców wynika, że w wielu punktach miasta sytuacja stała się krytyczna w kilkanaście minut od rozpoczęcia ulewy:

  • Rwące potoki na jezdniach. Woda zalała niżej położone ulice i skrzyżowania, uniemożliwiając normalny ruch. Część samochodów utknęła w głębokich rozlewiskach.
  • Podtopione posesje i piwnice. Strumienie wody wdzierały się na prywatne podwórka, do garaży oraz piwnic budynków mieszkalnych i gospodarczych.
  • Ekstremalnie trudne warunki drogowe. Ściana deszczu ograniczała widoczność niemal do zera, a jazdę dodatkowo utrudniał silny wiatr nanoszący na jezdnie złamane gałęzie i liście.
Starachowice Radio ESKA Google News

Północ Świętokrzyskiego w walce z żywiołem

Nawałnica dała się we znaki nie tylko w samych Starachowicach, ale zdestabilizowała sytuację w całym północnym pasie województwa – problemy odnotowano również w powiatach skarżyskim i koneckim.

Stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przeżywają prawdziwe oblężenie. Zgłoszenia napływają lawinowo, a do akcji mobilizowane są kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu. Służby w pierwszej kolejności reagują na zdarzenia zagrażające życiu oraz te, które blokują główne szlaki komunikacyjne.

Alerty IMGW wciąż aktywne

Choć front burzowy z najsilniejszymi opadami stopniowo przesuwa się dalej na północ i wschód kraju, sytuacja pogodowa w regionie wciąż wymaga czujności. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gwałtownymi burzami, porywistym wiatrem i ulewnym deszczem dla całego województwa świętokrzyskiego pozostaje aktywne do godziny 22:00 w niedzielę, 19 lipca.

Służby przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: unikaniu parkowania pod drzewami, zabezpieczeniu luźnych przedmiotów na balkonie czy w ogrodzie oraz naładowaniu telefonów na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej.

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